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Detuvieron a un hombre sospechado de usar un inhibidor para robar en un auto

El sospechoso, de 30 años y domiciliado en Córdoba, fue encontrado dentro de un vehículo laboral en la zona de Oroño y 3 de Febrero. Los agentes secuestraron un dispositivo que funcionaría como inhibidor de señal.

21/10/2026 | 08:22Redacción Cadena 3 Rosario

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El sospechoso utlizaría un inhibidor de señal.

FOTO: El sospechoso utlizaría un inhibidor de señal.

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Un hombre de 30 años fue aprehendido en el centro de Rosario, sospechado de haber utilizado un inhibidor de señal para ingresar a un vehículo laboral. El procedimiento se realizó el martes en inmediaciones de bulevar Oroño y 3 de Febrero, luego de que un trabajador encontrara al sospechoso dentro del rodado y alertara a la Policía.

El hombre, domiciliado en la ciudad de Córdoba, fue identificado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). Durante la requisa, los agentes secuestraron un teléfono celular, una billetera y un dispositivo de comunicación tipo handy que funcionaría como inhibidor de señal y tenía un cable cortado en la zona del micrófono.

La responsable del vehículo manifestó que el interior estaba revuelto, aunque no advirtió la faltante de pertenencias. El sospechoso fue trasladado a la sede de la PDI, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. La causa quedó bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación.

Lectura rápida

¿Quién fue aprehendido? Un hombre de 30 años domiciliado en Córdoba.

¿Qué hizo el sospechoso? Utilizó un inhibidor de señal para ingresar a un vehículo laboral.

¿Cuándo ocurrió el hecho? El procedimiento se realizó el martes.

¿Dónde se llevó a cabo la aprehensión? En el centro de Rosario, en inmediaciones de bulevar Oroño y 3 de Febrero.

¿Cómo fue descubierto? Un trabajador encontró al sospechoso dentro del vehículo y alertó a la Policía.

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