Capacitaron a policías en manejo seguro en el Autódromo de Rosario

Personal policial de Santa Fe participa de una clínica de manejo seguro en el Autódromo de Rosario, organizada por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) junto con organismos provinciales y municipales. La capacitación combina contenidos teóricos, simulación y prácticas en pista para mejorar las técnicas de conducción y prevenir siniestros viales.

Diego Garay, instructor y técnico en seguridad vial, explicó que el objetivo es brindar herramientas para identificar y corregir errores frecuentes al volante. “Equipamos a los vehículos con un tipo de adquisición de datos para poder observar lo que son los vicios a la hora de la conducción y ver cómo podemos corregir”, señaló.

Entre los aspectos que se trabajan figuran las maniobras en curvas, las técnicas de frenado, el uso del sistema ABS y la interpretación del comportamiento del vehículo. Durante las prácticas, los participantes experimentan situaciones exigentes en un entorno controlado, con el acompañamiento de instructores.

FOTO: Capacitación de policías en conducción.

“Tratamos de llevar a los cursantes a situaciones extremas, pero cuidadas dentro de un ámbito académico, en donde pueden experimentar la sensación de que pueden llegar a perder el control, pero en realidad no lo pierden porque hay técnicas para aplicar”, detalló Garay.

Por su parte, Carlos Torres, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, destacó el trabajo conjunto con el Autódromo de Rosario y la ACTC. Además, remarcó la importancia de cuidar a los agentes que cumplen tareas en la calle y están expuestos a riesgos durante sus jornadas laborales.

“Lo importante es tener muy firmes los conceptos básicos y fundamentales, como es la conducción defensiva, anticiparse a los problemas, tratar de evitar las discusiones en la vía pública y manejar con calma”, sostuvo Torres.

El funcionario también hizo hincapié en la responsabilidad compartida de quienes circulan por la vía pública. “Yo puedo hacer todo bien en la vía pública, pero si viene alguien que no hace las cosas bien, puede producir una tragedia, puede arruinarme la vida y arruinarse la vida a él”, advirtió.

Facundo Gil Bicella, secretario general de la ACTC, destacó el compromiso de la entidad con la formación y la prevención, más allá de su actividad principal vinculada al automovilismo deportivo. Según explicó, la educación vial es una de las líneas de trabajo que impulsan para llegar tanto a los jóvenes como al conjunto de la sociedad.

Informe de Fernando Carrafiello.