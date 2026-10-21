FOTO: Un rayo causa la muerte de cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – Un rayo causó la muerte de cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro, generando conmoción en el establecimiento. Este trágico incidente ocurrió el miércoles durante las tormentas eléctricas que afectaron la región.

Según se informó, el impacto del rayo se produjo en el suelo mientras se llevaba a cabo una práctica en la cancha 6 del club. En ese momento, un cuidador se encontraba con los animales, y debido a la fuerza del rayo, fue lanzado a varios metros de distancia, requiriendo atención médica.

El balance del incidente reportó la muerte de cuatro yeguas, mientras que otras dos lograron sobrevivir al fuerte impacto. La situación ha generado una profunda tristeza y preocupación entre los miembros del club y la comunidad ecuestre.