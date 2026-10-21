Aplicaciones y carnet profesional: "Todo es legislable, pero no se discute en el Concejo"

En medio de un nuevo debate por la regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones, Gustavo Adda, director de Educación, Prevención y Seguridad Vial de la Municipalidad de Rosario, explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario las diferencias entre la licencia particular y la profesional, los requisitos para obtenerla, los costos del trámite y las responsabilidades legales que recaen sobre quienes conducen como servicio.

La distinción central, según el funcionario, no pasa por la aplicación que se use sino por el pago: "Cualquier persona que reciba una retribución, cualquiera sea esta, por trasladar personas debe tener, según la Ley Nacional de Tránsito, la ley provincial 13.133 y nuestra ordenanza local, una licencia acorde a ese servicio que va a prestar". Así, choferes de ambulancias, taxistas, remiseros, empresas de traslado de pasajeros y vehículos oficiales quedan alcanzados por la exigencia de una habilitación profesional.

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Adda precisó que las clases de licencia están fijadas por la ley nacional y por la normativa provincial, a la que adhirieron casi todas las jurisdicciones, mientras que los municipios actúan como emisores: "Quien otorga la licencia es el gobernador, y quienes emiten las licencias son los intendentes". En Santa Fe, de 365 municipios y comunas, solo 106 emiten licencias de conducir, y todo el sistema se ordena bajo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que "no emite, sino que cong loba información para poder compartirla con las jurisdicciones". Gracias a ese registro, una persona inhabilitada en Rosario no puede obtener el carnet en otra provincia.

Exámenes y requisitos

La exigencia también se refleja en la instancia de evaluación. "Los profesionales realizan cinco pruebas y además tienen salud mental, pasan por el gabinete de psiquiatría", detalló Adda, quien agregó que el examen teórico "tiene 10 preguntas más" e incorpora normativa nacional. A eso se suman ser mayor de 21 años, acreditar antigüedad en una licencia particular y presentar certificado de antecedentes penales para las licencias clase D, las destinadas al transporte de personas.

Sobre este último punto, aclaró que no cualquier antecedente inhabilita: "Hay delitos que están tipificados dentro de nuestra ordenanza local y también en la Ley Nacional de Tránsito", entre ellos los delitos "contra la libertad de las personas, contra la integridad física y sexual y delitos con automotores en la prestación de un servicio público". "No hay mayor contrapunto con eso ni discusión, porque creo que nadie quiere ser transportado por una persona que tiene esa clase de antecedentes", sostuvo.

La edad mínima y el límite

Uno de los ejes que generó ruido en el debate es la exigencia de 21 años y un año de experiencia, que deja afuera a jóvenes que hoy trabajan con su carnet particular. Consultado sobre si esa edad podría bajarse por ordenanza, Adda fue categórico: "Las edades mínimas y máximas están establecidas por la ley nacional. La ley provincial también acoge esta normativa y estipula, inclusive sistemáticamente, informáticamente. Si yo quiero emitir una clase profesional a un menor de 21 años, por más que tenga la antigüedad, le voy a dar enter y no me lo va a permitir".

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Aunque reconoció que "todo es legislable, todo es dialogable y debatible", consideró que esa discusión "tendría que ser en un ámbito superior" al municipal.

Cuánto sale y cada cuánto

En cuanto al costo, el funcionario indicó que los valores son "relativamente los mismos" entre una licencia particular y una profesional, y que lo que define el precio es la vigencia. "El costo máximo hoy de las jurisdiccionales, las que se emiten y se evalúan en la Municipalidad de Rosario, ronda los 80.000 pesos por 5 años", afirmó, mientras que las de un año "están 60 y tanto, aproximadamente".

El monto se compone de tres sellados: el del Colegio de Médicos, que realiza la evaluación psicofísica y psicológica; una tasa de retribución municipal; y el sellado nacional del Cenat, de alrededor de 10.850 pesos. "No es una cuestión recaudatoria porque el sellado municipal es estable, es para todos el mismo", subrayó. Respecto de la renovación, informó que el año pasado se modificó la normativa a pedido de los conductores: "Hasta los 45 años se emite por 5, iba bajando progresivamente hasta los 60 años, que ahí se comienza a emitir por uno". Antes, el régimen establecía renovaciones cada dos años hasta los 46 y luego anuales.

Multas y comportamiento

Consultado sobre la práctica de no renovar la licencia a quienes tienen multas impagas, Adda diferenció las órbitas: "La cuestión administrativa va por un lado y la cuestión evaluativa va por otro", y señaló que existen pocos casos de jurisprudencia en los que la Corte Suprema haya hecho lugar a planteos sobre esta materia. No obstante, defendió el criterio al sostener que "las multas, el certificado nacional de antecedentes de tránsito resignifican el comportamiento de las personas en distintos lugares del país. Así sea un acta por estacionamiento medido o por conducir bajo los efectos del alcohol, habla de nuestro comportamiento". Y cerró: "Quien se tiene que hacer cargo de eso es el intendente municipal diciendo: admito o no admito".

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Por último, el funcionario remarcó que los conductores profesionales cargan con una responsabilidad mayor ante un siniestro. "En los siniestros viales la responsabilidad sobre los daños es objetiva", explicó, y agregó que, más allá del ámbito civil y comercial, "los profesionales tenemos una mayor responsabilidad en cuanto al momento de un siniestro".

En materia penal, destacó que las fiscalías especializadas en delitos viales hoy actúan con mayor severidad: "Hoy el dolo eventual o la culpa con representación se toma muy en serio. La justicia provincial ha hecho lugar a la acusación por homicidio simple con dolo eventual y son 16 años de prisión".

"El compañero colectivero comprende la responsabilidad y la obligación que tiene al manejar un servicio público, un vehículo de gran porte, atender al pasajero. Hay toda una responsabilidad mucho mayor que carga el conductor profesional", concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.