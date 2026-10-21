Un árbitro cordobés y fanático de La Mona, dirigirá la final del Torneo Federal "A"

El Consejo Federal de la AFA designó al árbitro cordobés Ezequiel Matías Billione Carpio como árbitro principal de la final entre Cipolletti de Río Negro y San Martín de Formosa, que definirá uno de los ascensos a la Primera Nacional.

El partido se jugará el domingo desde las 15 en cancha de Sportivo Belgrano de San Francisco.

En un Federal A que arrastra polémicas y cuestionamientos por los arbitrajes, la elección aparece como una señal de confianza para una final en la que habrá muchísimo en juego. El Consejo Federal designó a un juez que suele ofrecer garantías y que suele dejar el protagonismo en manos de los futbolistas.

Billione Carpio estará acompañado por un equipo arbitral integrado por representantes de distintas localidades del país. Carlos Viglietti, de Salto, será el asistente número uno, mientras que Joaquín Badano, de Saladillo, cumplirá la función de segundo asistente.

Por su parte, Lucas Rodríguez, de Río Tercero, será el cuarto árbitro y Antonella Pajon, de Pergamino, se desempeñará como quinta árbitra.

CUARTO EN PRIMERA

Billione Carpio ya fue árbitro en varios partidos de la Primera Nacional y cuarto en primera división. Así ocurrió en el Boca-Independiente de La Bombonera, este año. Fue 1 a 1 con el controversial Andrés Merlos como juez principal.

AÑO DE PRIMERA NACIONAL

Billione Carpio debutó esta temporada en la Primera Nacional, cuando el 6 de abril estuvo en Guemes de Santiago del Estero 1 – Atlético de Rafaela 2. El cordobés tuvo un gran desempeño en el 2025 dirigiendo encuentros de instancias decisivas del Regional Amateur y el Torneo Federal A.

Entre el Federal “A” y la Primera Nacional, tiene 29 partidos, habiendo sacado 100 tarjetas amarillas, expulsó a cuatro futbolistas y sancionó un penal.

EL HOMENAJE A LA MONA

El colegiado, de 34 años, es un apasionado del cuarteto y fanático de La Mona Jiménez. Homenajea al ídolo popular con imágenes impresas en las tarjetas que utiliza para dirigir. "Soy fanático de La Mona desde chico, desde los 14 años que voy a sus bailes. Lo llevo en las tarjetas desde hace unos años, cuando se me ocurrió esa idea. También tengo un tatuaje en la espalda que me lo hice a los 18. Tengo una admiración hacia él que es muy grande. Como algunas personas son fanáticas de un club, yo tengo ese mismo fanatismo hacia La Mona", explicó durante una entrevista.