Brasil alcanza su nivel más bajo de emisiones de gases de efecto invernadero desde 2012

En un avance significativo hacia la sostenibilidad, Brasil reportó una disminución del nueve por ciento en sus emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2025, alcanzando un total de 1.410 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Este resultado, el más bajo desde 2012, fue impulsado en gran medida por una notable reducción de la deforestación, según datos divulgados por el Observatorio del Clima.

La cifra representa una baja con respecto a los 1.489 millones de toneladas de 2024, acercando al país a su meta climática de limitar las emisiones netas a 1.320 millones de toneladas para 2025, según la 14ª edición del Sistema de Estimaciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG).

Excluyendo la absorción de carbono por vegetación secundaria y áreas protegidas, las emisiones brutas de Brasil alcanzaron 2.060 millones de toneladas en 2025, lo que representa una disminución del seis por ciento en comparación con los 2.190 millones de toneladas del año anterior. Este volumen es el más bajo desde 2018.

La reducción más significativa provino del sector de cambio de uso de la tierra, estrechamente relacionado con la deforestación. En este sector, las emisiones brutas cayeron un 15 por ciento, pasando de 957 a 814 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. En términos netos, la reducción fue del 48 por ciento, logrando un mínimo histórico de 162 millones de toneladas.

El coordinador del SEEG, David Tsai, destacó que "en los últimos cuatro años, Brasil redujo en una cuarta parte sus emisiones brutas". Sin embargo, otros sectores mostraron cambios más moderados: las emisiones de la agricultura y la ganadería bajaron un 0,1 por ciento, mientras que las del sector energético aumentaron un 1,2 por ciento, alcanzando 427 millones de toneladas. Las emisiones de residuos también crecieron un 3,6 por ciento, totalizando 96 millones de toneladas.

A solo 85 millones de toneladas de alcanzar su objetivo climático para 2025, Tsai advirtió que mantener la reducción de la deforestación es crucial, aunque también serán necesarios recortes en otros sectores para cumplir con los compromisos climáticos futuros.

La meta fijada para 2030 establece una reducción de las emisiones netas a un rango de entre 850 millones y 1.050 millones de toneladas de CO2 equivalente.

El Observatorio del Clima es una red de organizaciones de la sociedad civil en Brasil, establecida en 2002, que promueve políticas públicas para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Su SEEG es una de las principales fuentes independientes de datos sobre emisiones en el país.