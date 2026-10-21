Cuba se posiciona como el país más envejecido de América Latina y el Caribe con un 26,7% de adultos mayores

FOTO: Casi el 27 por ciento de la población supera los 60 años.

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- Más de un cuarto de la población cubana tiene más de 60 años, lo que sitúa a la isla como el país más envejecido de América Latina y el Caribe, según un reciente informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, difundido hoy por medios locales.

Con una población total estimada en 9.434.593 personas, 2.519.823 han superado los 60 años en 2025, lo que representa un 26,7 por ciento, de acuerdo con el informe titulado "El envejecimiento de la población. Cuba y sus territorios 2025", publicado el martes.

La tendencia al alza de la población envejecida es notable, destacó la ONEI, con un aumento de 880.561 personas en las últimas dos décadas, desde el censo nacional de 2002. "Cuba se ha convertido en una sociedad envejecida en un corto tiempo", con un crecimiento "acelerado" del 7,3 por ciento en la población de 60 años y más entre 2015 y 2025, añadió.

Las provincias más envejecidas en 2025 son Villa Clara, con el 30,2 por ciento de su población mayor de 60 años, y La Habana (29,1), mientras que Guantánamo presenta el menor grado de envejecimiento en el periodo (23,3).

Los datos también revelan que hay una mayor población envejecida femenina, con más de 1,3 millones de mujeres, en comparación con algo más de 1,1 millones de hombres. Un indicador significativo que midió el informe es el índice de envejecimiento, que determina cuántos adultos mayores de 60 años hay por cada 100 menores de 15 años.

Cuba mostró un valor elevado al cierre de 2025, con 1.712 personas mayores de 60 años por cada 1.000 niños y jóvenes de hasta 14 años. Otro parámetro en el reporte mide cuántas personas menores de 15 años y mayores de 60 (edades inactivas) hay por cada 100 personas en edad laboral o activa (15-59 años), conocido como relación de dependencia demográfica.

En 2025, Cuba registró 733 personas en edades inactivas por cada 1.000 personas en edad activa. "Un valor alto indica mayor presión sobre la población activa, ya que debe sostener a más dependientes", indicó el informe, que también advierte sobre el reto que enfrenta la isla para reorientar su modelo económico hacia la sostenibilidad demográfica.

En un pódcast reciente, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que la dinámica demográfica en la nación caribeña tiende al envejecimiento poblacional.

Díaz-Canel afirmó que se están implementando programas que atienden de manera priorizada y diferenciada a las personas de la tercera edad.

Naciones Unidas estima que prácticamente todos los países del mundo están experimentando un aumento en el número de personas mayores, y que para finales de la década de 2070, la población mundial de 65 años o más alcanzará los 2.200 millones, superando al número de personas menores de 18 años.

AgenciaNA

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