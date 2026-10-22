Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 22 de octubre
Este jueves 22 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 15° y 21°. El cielo estará despejado y se espera un día agradable antes de la llegada de lluvias en los próximos días.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 22 de octubre
Este jueves 22 de octubre, la ciudad de Buenos Aires se presentará con un clima agradable, ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura mínima se registrará en 15° y la máxima alcanzará los 21°. Las condiciones del cielo serán de cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.
En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 17° con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 78%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el este, lo que contribuye a la frescura del ambiente.
Para el día de hoy, se espera que el viento continúe en la misma dirección, con ráfagas que podrían alcanzar los 10 m/s. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, es importante estar atentos a las previsiones, ya que se anticipan lluvias ligeras para los próximos días.
En el pronóstico extendido, se prevé que el viernes 23 de octubre la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 21°, con lluvias ligeras a lo largo del día. Para el sábado 24, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 17°, manteniendo la tendencia de precipitaciones. El domingo 25, la temperatura descenderá aún más, con mínimas de 12° y máximas de 15°, y se espera lluvias moderadas durante la jornada. Finalmente, el lunes 26, se prevé un leve repunte en las temperaturas, con mínimas de 11° y máximas de 19°, aunque el cielo estará mayormente nublado.