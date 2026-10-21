Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.
El sorteo número 26593 de la Quiniela Nocturna se realizó el miércoles 21 de octubre a las 21:00, con el número 1746 como ganador a primera, representando a los tomates.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26593 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 21:00, teniendo como número a la cabeza al 1746, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1746
2° 2262
3° 3982
4° 8362
5° 8979
6° 2847
7° 1332
8° 3265
9° 0493
10° 0780
11° 1181
12° 5924
13° 2680
14° 1938
15° 2151
16° 1272
17° 2595
18° 5396
19° 6785
20° 4115
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26593 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 21 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 1746, que representa a los tomates.
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados se publican en medios como Cadena 3.