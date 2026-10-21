Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

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El sorteo número 26593 de la Quiniela Nocturna se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 21:00, teniendo como número a la cabeza al 1746, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1746

2° 2262

3° 3982

4° 8362

5° 8979

6° 2847

7° 1332

8° 3265

9° 0493

10° 0780

11° 1181

12° 5924

13° 2680

14° 1938

15° 2151

16° 1272

17° 2595

18° 5396

19° 6785

20° 4115