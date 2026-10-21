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Siniestro vial dejó a una motociclista herida en la zona oeste de Rosario

Según la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 13 horas y requirió la salida de dos móviles de bomberos zapadores de Rosario.     

21/10/2026 | 20:04Redacción Cadena 3

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Siniestro vial dejó a una motociclista herida en la zona oeste de Rosario.

FOTO: Siniestro vial dejó a una motociclista herida en la zona oeste de Rosario.

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Un siniestro vial ocurrido este miércoles al mediodía en la intersección de Colombres y San Lorenzo derivó en la caída de una persona en un zanjón, lo que motivó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Según la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 13 horas y requirió la salida de dos móviles de bomberos zapadores de Rosario.

El primero en ser despachado fue el móvil 7996, del Cuartel Central, que salió poco después de las 13 horas con la indicación de "siniestro de tránsito" y "colaboración So por persona caída en zanjón".

Minutos más tarde, a las 13:10, se sumó el móvil 8816, del Cuartel Oeste, también por el mismo siniestro en la misma esquina.

Hasta el momento, la información preliminar no precisa la cantidad de vehículos involucrados, la identidad ni el estado de salud de la persona que cayó al zanjón, ni las causas que originaron el siniestro. Tampoco se informó si hubo otros heridos.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer las circunstancias del hecho y asistir a los afectados.

Lectura rápida

1. ¿Qué ocurrió en la intersección de Colombres y San Lorenzo?

Un siniestro vial provocó la caída de una persona en un zanjón.

2. ¿Quién intervino en el incidente?

El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y dos móviles de bomberos.

3. ¿Cuándo se registró el hecho?

El siniestro ocurrió este miércoles alrededor de las 13 horas.

4. ¿Dónde tuvo lugar el siniestro?

En la intersección de Colombres y San Lorenzo en Rosario.

5. ¿Por qué se desconoce información adicional?

La información preliminar no detalla la cantidad de vehículos, identidad o estado de salud de la persona caída.

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