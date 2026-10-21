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Torneo Proyección: Talleres ganó en La Plata y sueña con la clasificación

Con gol de Corradi superó 1-0 1 Gimnasia en Estancia Chica.

21/10/2026 | 18:51Redacción Cadena 3

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Talleres consiguió un valioso triunfo como visitante al derrotar este miércoles 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la fecha 14 del Torneo Proyección Clausura. Con este resultado, el equipo albiazul llegó a los 23 puntos y se ubica tercero en la Zona A, a una unidad del líder Rosario Central.

El "Matador" encontró la diferencia gracias a Sebastián Corradi, quien aprovechó un rebote en el palo para convertir el único gol del encuentro y darle tres puntos importantes al conjunto cordobés en la recta final de la fase regular.

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La victoria le permite a Talleres mantenerse en la pelea por los primeros puestos de su grupo. Rosario Central lidera la tabla con 24 unidades, mientras que Vélez también suma 23 puntos, aunque tiene un partido pendiente.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Talleres? Talleres ganó 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

¿Quién anotó el gol del partido? El gol fue anotado por Sebastián Corradi.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se jugó este miércoles.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? El encuentro se llevó a cabo en La Plata.

¿Por qué es importante esta victoria para Talleres? La victoria permite a Talleres mantenerse en la pelea por los primeros puestos de su grupo en el torneo.

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