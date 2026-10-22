Choque entre una moto y un auto: una mujer resultó herida en 27 de Febrero y Paraguay

Una mujer de entre 35 y 40 años resultó herida este jueves por la mañana tras protagonizar un choque con un automóvil en la esquina de 27 de Febrero y Paraguay, en Rosario. La motociclista circulaba hacia el este cuando fue embestida por un Toyota Corolla y sufrió una fractura en una de sus piernas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.30. De acuerdo con el relato del conductor del Corolla, se disponía a cruzar 27 de Febrero cuando se produjo el impacto. El automovilista señaló que el semáforo se encontraba intermitente y que, antes de avanzar, miró hacia ambos lados. Según su versión, no advirtió la presencia de la motocicleta y recién percibió el choque cuando el vehículo ya estaba cruzando la avenida. También sostuvo que no habría visto las luces de la moto.

La motociclista se encontraba consciente y con mucho dolor a raíz de la fractura. En el lugar trabajaba una ambulancia del SIES y se aguardaba la autorización de la ART para determinar a qué centro de salud sería trasladada. La zona quedó señalizada mientras se realizaban las tareas de asistencia y se investigaban las circunstancias del choque.

Por el operativo, 27 de Febrero permanecía cortada en sentido este, a la altura de Presidente Roca, mientras que la circulación hacia el oeste estaba habilitada. También se encontraba interrumpido el tránsito por Paraguay en la intersección con 27 de Febrero. Personal de Tránsito municipal trabajaba en el lugar junto con la Policía, por lo que se recomendaba utilizar vías alternativas, especialmente para quienes se dirigían hacia el Centro de Justicia Penal.

Informe de Julián Maragliano.