FOTO: La Corte confirma la responsabilidad penal del menor que agredió al playero Arturo López

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado un recurso presentado por la defensa de C.M.A., un adolescente que fue declarado responsable de causar lesiones gravísimas a Arturo López, un playero agredido en una cochera de Monserrat. La decisión dejó firme el fallo que lo condena por este ataque.

La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación de la defensa por considerarla inadmisible, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El incidente tuvo lugar el 19 de noviembre de 2021, cuando C.M.A., quien en ese momento contaba con 17 años, mantuvo una discusión con López debido a un rayón en un auto BMW, estacionado en la calle Moreno al 800. Durante la pelea, el menor propinó un golpe que dejó inconsciente a la víctima.

Después del ataque, el joven y sus acompañantes abandonaron rápidamente el lugar. Como resultado de la agresión, López sufrió daños neurológicos severos y permaneció internado durante un año y medio.

C.M.A. estuvo prófugo durante cinco meses, hasta que se entregó a la Justicia el 29 de abril de 2022. En noviembre de ese mismo año, fue declarado responsable de lesiones gravísimas, fallo que fue confirmado en varias instancias judiciales, llegando hasta el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires.

La Corte no se pronunció sobre la pena que enfrenta el acusado, la cual sigue siendo objeto de discusión en los tribunales locales. En septiembre de 2023, el juez Alejandro Villanueva había impuesto una condena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva, pero la Cámara de Apelaciones porteña consideró que dicha condena era "excesiva" y ordenó que se dictara una nueva sentencia en suspenso.