El Manchester City podría enfrentar una venta forzada por presunto fraude financiero

FOTO: Manchester City ante el peor partido de su historia.

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- El Manchester City se encuentra en una situación delicada, ya que podría ser objeto de una venta forzada en caso de que se confirme una gestión financiera fraudulenta. Además, el club podría enfrentarse a un posible descenso de categoría.

David Kogan, presidente del Regulador Independiente del Fútbol (IFR) británico, ha manifestado que el organismo tiene las facultades legales necesarias para exigir la salida de los propietarios de la institución si se comprueba que ha habido una administración indebida.

Kogan comentó en el podcast "The Rest is Football" que el IFR puede destituir a directivos si considera que un club no está siendo gestionado de manera adecuada, justa ni correcta.

No obstante, el funcionario subrayó que es prematuro anticipar sanciones concretas, ya que cualquier decisión dependerá del veredicto final sobre las apelaciones del club y del avance del proceso judicial en curso.

Creado por el Gobierno británico para supervisar las finanzas y la gobernanza, el IFR busca asegurar el cumplimiento normativo mediante mecanismos de control sobre las cúpulas directivas.

Esta advertencia coloca al Manchester City ante el escenario más grave de su historia institucional, superando las sanciones tradicionales como multas o deducciones de puntos.

Por otro lado, el caso ha generado tensiones en la Premier League. Según reportes de la BBC, varios clubes han expresado su preocupación de que factores políticos y económicos puedan influir en las sanciones.

La inquietud ha aumentado tras los comentarios del primer ministro y exalcalde de Manchester, Andy Burnham, quien resaltó el impacto positivo de la inversión emiratí desde 2008 y advirtió sobre las repercusiones económicas que tendría la salida de los propietarios.

Estas declaraciones han causado malestar entre varios directivos de la liga, quienes interpretan que el mandatario está ejerciendo presión política sobre un proceso que debería resolverse bajo criterios estrictamente deportivos y reglamentarios.

El futuro institucional del club celeste se encuentra en un estado de incertidumbre a la espera de las resoluciones definitivas de los organismos de control del fútbol británico.