FOTO: Juicio por Loan: testimonios de un cura, un vidente y otros testigos clave en la causa

Buenos Aires, 22 octubre (NA) – El juicio oral por la desaparición de Loan Peña avanza con las declaraciones de un cura, un vidente y otras personas que estuvieron en contacto con los acusados durante la búsqueda del niño. Este jueves, se llevará a cabo otra audiencia relevante, donde siete testigos comparecerán ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, tras el reconocimiento de pagos de hasta $2,8 millones por parte de Hugo Sebastián Ynsaurralde, exintendente de 9 de Julio, a los supuestos miembros de la Fundación Dupuy.

En esta jornada, prestarán testimonio Fernando Ariel Gálvez, Noelia Sotelo, María Quintina Blanco, Cristian González, Juan Martín Ledesma Santinón, Vicente Gustavo Martínez y Natali Rojas, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Gálvez, quien se presenta como vidente, entregó su celular a las autoridades para que examinaran la comunicación que mantuvo con el acusado Daniel Ramírez en el periodo en que Loan ya había desaparecido. Por su parte, González, el cura de 9 de Julio, relatará lo que escuchó en la casa de la abuela Catalina en los días posteriores a la desaparición del niño.

Blanco, amiga de la implicada Laudelina Peña, también será testigo, ya que conversó con ella sobre una falsa aparición mientras se buscaba al pequeño. En este contexto, el policía Martínez también ofrecerá su declaración sobre este asunto.

Fuertes testimoniales

El miércoles se llevaron a cabo testimonios significativos en el juicio. La declaración más contundente fue la de Hugo Sebastián Ynsaurralde, quien era intendente cuando se produjo la desaparición del niño. Ante el Tribunal, explicó su relación con los diez imputados en la causa paralela, quienes se presentaron al inicio de la investigación como parte de la Fundación Dupuy.

Durante su testimonio, Ynsaurralde indicó que los fondos que recibió el Municipio del Gobierno provincial para los gastos operativos de búsqueda fueron transferidos a uno de los acusados. "Fueron enviados directamente a Cutaia. Ella facturó y se especificaban los honorarios profesionales, pericias e informes de pericia".

Asimismo, Mónica Rafaela Méndez, una abogada de Corrientes, comentó que se comunicó con Cutaia para asesorar a Macarena Peña, hija de Laudelina, y mencionó que se apartó de la causa porque "no le gustó la forma en la que se manejaban".

También testificaron Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero.