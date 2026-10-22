FOTO: Monitoreo de condiciones de los 72 detenidos en la cárcel de Devoto previo a la visita papal

Buenos Aires, 22 octubre (NA) – La Procuración Penitenciaria de la Nación llevó a cabo un monitoreo para supervisar las condiciones de los 72 detenidos que todavía están alojados en la cárcel de Devoto a la espera de la visita del papa León XIV a la Argentina a comienzos de noviembre. Luego serán derivados a la nueva prisión de Marcos Paz.

El control fue concretado en el pabellón 2 del módulo 1 del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires para supervisar las condiciones de detención de las 72 personas que aún se encuentran alojadas.

En el marco de la visita, se llevaron a cabo entrevistas individuales orientadas a elevar las demandas y necesidades específicas de las personas privadas de su libertad, destaca el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Durante los encuentros, además de analizar las condiciones actuales del establecimiento, se compartió la experiencia institucional obtenida en los traslados previos al Complejo Penitenciario Federal VIII en Marcos Paz: "Esta información tiene como objetivo brindar contención y herramientas prácticas para que los detenidos puedan dialogar con sus familias y anticipar la readecuación de sus pertenencias y régimen de visitas de cara al eventual cierre definitivo del penal de Devoto".

El Servicio Penitenciario Federal ya trasladó en menos de una semana más del 93% de los presos desde la cárcel de Devoto a Marcos Paz, por lo que ya son 1.400 los internos que se encuentran alojados.

Los 72 reclusos que continúan en Devoto lo hacen por motivo de la visita del papa León XIV a dicho establecimiento carcelario, parte de la agenda durante su arribo a la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026.

Luego, serán trasladados a Marcos Paz con el objetivo de que antes de fin de año el edificio quede totalmente vacío para comenzar su demolición lo antes posible.

El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó el hábeas corpus colectivo presentado en favor de las personas detenidas que fueron trasladadas del Complejo Penitenciario Federal de Devoto al nuevo establecimiento de Marcos Paz.

El magistrado rechazó el documento al considerar que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.