FOTO: Avanza la investigación por la desaparición de Nancy Godoy: acusan al capataz Ireneo Zarza

Buenos Aires, 22 octubre (NA) – Las recientes detenciones en la investigación sobre la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes son consideradas cruciales para avanzar en el esclarecimiento del caso, especialmente la de Ireneo Zarza, quien se desempeñaba como capataz en la escuela rural donde trabajaba la docente.

A partir de los testimonios recopilados, se ha establecido que Zarza es el principal sospechoso del femicidio de Godoy, lo que llevó a las autoridades a ordenar su detención inmediata.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, Ireneo Zarza era el capataz de la estancia "El Curupí", donde se ubicaba la escuela rural a la que asistía la mujer. Se le situó en las horas previas a la desaparición en un "puesto tapera", localizado a aproximadamente 150 metros de la institución educativa.

Se ha resaltado que Zarza tenía la costumbre de pasar la noche en dicha tapera y que, bajo el efecto del whisky, podía volverse agresivo, lo cual genera preocupación en las autoridades a cargo de la investigación.

Así, Zarza y Sandoval se suman a la lista de detenidos, que ya incluye a Rosa Leguizamón, su pareja Nahuel Rojas y Ernesto Ezequiel Bordón.

Adicionalmente, la investigación ha revelado que Leguizamón podría haber jugado un papel en la facilitación del crimen. Su situación se ha complicado tras un allanamiento en su hogar, donde se encontraron "elementos que pertenecerían a la docente y que eran buscados desde el inicio de la investigación".

Los objetos incautados, que comprenden una campera negra y dos alpargatas, han sido incorporados a la causa y están siendo sometidos a pericias para determinar su relación con la desaparición de Nancy Godoy.