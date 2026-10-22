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Lionel Messi causa furor en su llegada a España para recibir el Premio Princesa de Asturias

El astro argentino será homenajeado este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde cenará con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

22/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Messi causó furor en España.

FOTO: Messi causó furor en España.

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Buenos Aires, 22 octubre (NA) -- El astro argentino Lionel Messi llegó a España para recibir el Premio Princesa de Asturias y generó un revuelo impresionante al ser recibido por miles de personas.

Messi, que este viernes será reconocido en una ceremonia de entrega que se celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo, cenará esta noche con el rey Felipe VI y la reina Letizia de España. En su llegada a la ciudad española, el crack rosarino arribó al Hotel Reconquista y rompió el protocolo al acercarse a la gente para firmar autógrafos.

Durante la tarde, el argentino tendrá un encuentro con estudiantes de colegios asturianos.

Messi, que a principios de octubre se despidió de la Selección argentina a los 39 años, recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que se otorga desde 1987 y que destaca a aquellas figuras o instituciones cuya labor impulse el desarrollo del deporte como vehículo de superación, respeto y convivencia social.

Además, en el caso de Messi, el jurado también destacó su conducta ejemplar y su impacto social y solidario.

De esta manera, Messi recibirá una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.

Lectura rápida

¿Quién recibió el Premio Princesa de Asturias?
El astro argentino Lionel Messi es el galardonado este año.

¿Dónde se llevará a cabo la ceremonia?
La ceremonia se celebrará en el Teatro Campoamor de Oviedo.

¿Cuándo se entrega el premio?
La entrega del premio se realizará este viernes.

¿Qué otros eventos tendrá Messi en España?
Tendrá un encuentro con estudiantes de colegios asturianos y cenará con la familia real.

¿Qué recibirá Messi como premio?
Recibirá una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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