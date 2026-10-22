Córdoba prepara la misa del Papa: cómo será el operativo para recibir a un millón de fieles

FOTO: Cómo será el operativo para recibir a un millón de fieles en Córdoba.

Córdoba avanza en la preparación de un operativo para recibir a alrededor de un millón de personas en la misa que celebrará el papa León XIV en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La organización contempla estacionamientos, colectivos de acercamiento, pantallas y servicios sanitarios, aunque todavía deben definirse detalles sobre los accesos.

Uno de los aspectos centrales para quienes planean asistir es que no podrán llegar en vehículos particulares hasta el sector de la celebración. Habrá espacios de estacionamiento y un sistema de colectivos que acercará a los asistentes, pero el ingreso requerirá recorrer un tramo a pie.

La avenida de Circunvalación tendrá un papel central en el esquema de estacionamiento. Está previsto que los colectivos circulen por recorridos fijos para recoger a quienes dejen sus vehículos y trasladarlos hasta los puntos habilitados más próximos a FAdeA.

Todavía resta precisar dónde estarán esos puntos, qué distancias deberán caminar los asistentes y cuáles serán las alternativas para las personas mayores o con dificultades para desplazarse.

La inscripción no otorgará un número de ubicación: el acceso a los sectores será por orden de llegada. Por eso, anotarse previamente no garantizará un lugar cercano al altar.

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• Accesibilidad y restricciones de tránsito

El registro contempla un cupo para personas con discapacidad, que deberán concurrir con el certificado correspondiente y un acompañante. Sin embargo, aún faltan precisiones sobre el funcionamiento de esos accesos y las opciones para quienes tienen movilidad reducida.

El ingreso general también implicará caminatas desde los puntos de descenso.

El operativo prevé cortes de tránsito desde las 20 del lunes previo a la celebración. Las restricciones también alcanzarán sectores del Centro y Nueva Córdoba, por lo que será necesario consultar el esquema definitivo antes de organizar los traslados.

Además de la misa, el recorrido del papamóvil permitirá evaluar otros lugares desde los cuales acompañar la visita. Ese trayecto y sus accesos se publicarán cuando estén definidos.

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• Baños, pantallas e hidratación

Para atender la concurrencia prevista, se dispondrán 10.000 baños químicos, mediante un servicio conjunto de distintas empresas. También se instalarán pantallas en diferentes sectores para que quienes queden lejos del altar puedan seguir la celebración.

Dentro del predio habrá puntos de hidratación, pero no está prevista la venta de alimentos. Tampoco se permitirá ingresar con reposeras.

El sitio de inscripción recomienda registrarse para asistir a la misa e indica que, a partir del 1 de noviembre, se enviará a los inscriptos información sobre los accesos.

Las definiciones pendientes incluyen las distancias reales de caminata, la ubicación de los estacionamientos y el funcionamiento de los traslados. Esos datos serán determinantes para que los asistentes puedan organizar su llegada y evaluar qué sector resulta más adecuado según sus posibilidades de movilidad.