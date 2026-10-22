El Parlamento Europeo reconoce a la Corte Penal Internacional con el premio Sájarov 2026

Buenos Aires, 22 octubre (NA) — El Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y sus funcionarios, presionados por amenazas y sanciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según informaron hoy medios internacionales.

El premio Sájarov a la libertad de conciencia para la Corte Penal Internacional (CPI), que había sido nominado por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, quien ejerció como magistrada de este órgano, ganara el premio Nobel de la Paz 2026, y de que Estados Unidos impusiera sanciones al organismo de la ONU.

Aunque partía como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, quien contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, finalmente, en el voto a puerta cerrada, la CPI obtuvo una "mayoría de los votos emitidos", con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.

Lissu tenía el respaldo de populares y ultraconservadores, mientras que la ultraderecha de Patriotas por Europa optó por no votar en la última y definitiva ronda, reveló a la agencia EFE una fuente parlamentaria.

Las terceras finalistas eran las hermanas gemelas sentenciadas a muerte Taraneh y Romina Rahimi, en nombre de todas las personas perseguidas por el régimen islámico de Irán, según había anunciado el Parlamento Europeo el 19 de octubre. Nominado por el grupo de ultraderecha Europa de las Naciones Soberanas (ESN), pero fuera de la terna finalista, quedó el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La CPI nació en 2002 con la idea de que ni jefes de Estado ni comandantes militares queden fuera del alcance de la justicia por más crímenes graves, y, más de dos décadas después, investiga conflictos desde Ucrania hasta los Territorios Palestinos y Afganistán, mientras enfrenta una fuerte presión política y financiera desde Estados Unidos.

Creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente, y tiene hoy 125 Estados miembros que le otorgan jurisdicción para juzgar personas -no países- por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo.

El premio Sájarov

El premio Sájarov, dotado con 50.000 euros y nombrado en honor al físico soviético y disidente político Andréi Sájarov, reconoce la labor de personas, grupos y organizaciones que contribuyeron de forma destacada a la protección de la libertad de pensamiento.

Desde su creación en 1988 lo recibieron Nelson Mandela, la joven activista paquistaní Malala Yousafzai, la plataforma española ¡Basta Ya! y opositores al régimen cubano como las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas, entre otros.

El galardón de este año se entregará en una ceremonia el próximo 16 de diciembre durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, averiguó la Agencia Noticias Argentinas.