El papa León XIV retomó las audiencias tras su recuperación en la plaza de San Pedro

El papa León XIV dirigió este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro y retomó su ciclo de catequesis mientras continúa su recuperación posoperatoria.

A cuatro días de haber recibido el alta del Policlínico A. Gemelli de Roma, donde fue sometido a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, el Sumo Pontífice retomó su reflexión sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes (GS) y agradeció a todas las personas que en estos días rezaron por su recuperación, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

"Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", expresó el Papa.

Durante la audiencia, el Pontífice se centró en la familia y el matrimonio: "La donación recíproca del hombre y de la mujer, «de modo que ya no son dos, sino una sola carne», motiva la exigencia de la «plena fidelidad» y de la «indisoluble unidad» de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos".

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"El amor conyugal no se limita al atractivo erótico —que también forma parte de él—, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura", agregó.

Desde el Gobierno sostienen que continúan las reuniones con el Vaticano para tratar detalles de la visita de León XIV al país y que se sigue trabajando para que la visita suceda.

Asimismo, mientras la organización sigue adelante, desde el Gobierno habían indicado que Argentina se encuentra "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".