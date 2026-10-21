El papa León XIV retomó las audiencias tras su recuperación en la plaza de San Pedro
Tras haber recibido el alta el pasado sábado, el Sumo Pontífice retomó su agenda y agradeció a todas las personas que rezaron por su recuperación.
FOTO: El Papa León XIV en la Audiencia General.
El papa León XIV dirigió este miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro y retomó su ciclo de catequesis mientras continúa su recuperación posoperatoria.
A cuatro días de haber recibido el alta del Policlínico A. Gemelli de Roma, donde fue sometido a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, el Sumo Pontífice retomó su reflexión sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes (GS) y agradeció a todas las personas que en estos días rezaron por su recuperación, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
"Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", expresó el Papa.
Durante la audiencia, el Pontífice se centró en la familia y el matrimonio: "La donación recíproca del hombre y de la mujer, «de modo que ya no son dos, sino una sola carne», motiva la exigencia de la «plena fidelidad» y de la «indisoluble unidad» de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos".
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Integrantes de la Gendarmería Vaticana estuvieron en Argentina y recorrieron distintos puntos del interior del país, en el marco de los preparativos de una eventual gira latinoamericana. Aunque crecen las señales de planificación, todavía no existe una confirmación oficial del viaje del Pontífice.
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"El amor conyugal no se limita al atractivo erótico —que también forma parte de él—, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura", agregó.
Desde el Gobierno sostienen que continúan las reuniones con el Vaticano para tratar detalles de la visita de León XIV al país y que se sigue trabajando para que la visita suceda.
Asimismo, mientras la organización sigue adelante, desde el Gobierno habían indicado que Argentina se encuentra "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".
Lectura rápida
¿Quién dirigió la audiencia general? El Papa León XIV fue quien dirigió la audiencia general en la plaza de San Pedro.
¿Cuándo ocurrió la audiencia? La audiencia se realizó el miércoles 21 de octubre.
¿Dónde tuvo lugar el evento? La audiencia tuvo lugar en la plaza de San Pedro, en Roma.
¿Por qué se realizó la audiencia? El Papa retomó su ciclo de catequesis tras recibir el alta médica.
¿Qué temas abordó el Papa? El Papa centró su discurso en la familia y el matrimonio.
[Fuente: Noticias Argentinas]