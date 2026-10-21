La actividad económica creció apenas 0,1% en agosto tras la fuerte caída de julio
El EMAE registró una variación interanual negativa de 1,7% y acumuló una suba de 1,2% en los primeros ocho meses de 2026. El resultado quedó por debajo de las previsiones y reavivó la preocupación por una posible recesión técnica.
21/10/2026 | 16:47Redacción Cadena 3
FOTO: La actividad económica creció apenas 0,1% en agosto tras la fuerte caída de julio.
La actividad económica argentina mostró una recuperación mínima en agosto, luego del fuerte retroceso registrado en julio. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), avanzó apenas 0,1% respecto del mes anterior, mientras que cayó 1,7% en la comparación interanual.
Pese al resultado negativo frente a agosto de 2025, el indicador acumuló un crecimiento de 1,2% entre enero y agosto de este año. El dato mensual, sin embargo, quedó por debajo de las estimaciones privadas, que anticipaban una recuperación más marcada tras la contracción de 2,9% registrada en julio.
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#DatoINDEC
La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto de 2026 y subió 0,1% respecto a julio en la medición desestacionalizada
https://t.co/92jktJ7NI7 https://t.co/ou5Vbl6tgG— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 21, 2026
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Minería y energía impulsaron la actividad
En la comparación interanual, cinco de los sectores que integran el EMAE registraron subas. Los mayores incrementos correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un avance de 11,1%, y Electricidad, gas y agua, que creció 4,3%.
También se destacó Hoteles y restaurantes, con una mejora de 3,1%. En conjunto, estos tres rubros aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.
En el otro extremo, diez sectores mostraron retrocesos. La Pesca encabezó las caídas, con una baja de 15,7%, mientras que la Industria manufacturera retrocedió 3,2% y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 3,5%.
Estos dos últimos rubros tuvieron la mayor incidencia negativa sobre el resultado general y restaron, en conjunto, 0,9 puntos porcentuales.
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Un resultado por debajo de las previsiones
El avance mensual de 0,1% estuvo lejos de las proyecciones de las consultoras privadas. Equilibra había estimado un crecimiento desestacionalizado de 1,5%, con una caída interanual de 0,5%. Por su parte, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando Ferreres anticipaba una suba mensual de 1,7% y un incremento interanual de 0,6%.
La diferencia entre las previsiones y el dato oficial volvió a poner en primer plano la posibilidad de que la economía atraviese una recesión técnica durante el tercer trimestre.
Para que eso ocurra, el Producto Bruto Interno (PBI) desestacionalizado debe registrar caídas durante dos trimestres consecutivos. Después del retroceso de julio, la evolución de septiembre será clave para determinar si la actividad logra compensar la contracción y evitar un nuevo descenso trimestral.
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Una economía con sectores a dos velocidades
La evolución de agosto también volvió a reflejar las diferencias entre las actividades económicas. Mientras la minería, el sector energético y otras ramas vinculadas a los recursos naturales muestran un desempeño favorable, el comercio, la industria y la construcción enfrentan mayores dificultades.
Se trata de sectores con una incidencia importante en la generación de empleo y que acumulan varios meses con resultados inferiores al promedio de la economía.
Así, el crecimiento acumulado de 1,2% en lo que va de 2026 convive con una dinámica desigual: algunos rubros sostienen la actividad, mientras otros continúan sin mostrar una recuperación suficiente.
Lectura rápida
¿Qué mostró la actividad económica argentina en agosto? La actividad económica mostró una recuperación mínima de 0,1% respecto al mes anterior, pero cayó 1,7% en comparación interanual.
¿Quién elaboró el EMAE? El Estimador Mensual de Actividad Económica fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
¿Cuándo se registró el retroceso más fuerte? Se registró un retroceso en julio, con una contracción de 2,9%.
¿Dónde se observaron los mayores incrementos en la actividad? Los mayores incrementos se observaron en Explotación de minas y canteras y Electricidad, gas y agua.
¿Por qué se habla de una posible recesión técnica? Se habla de recesión técnica porque el PBI debe registrar caídas durante dos trimestres consecutivos, y el resultado de septiembre será clave.