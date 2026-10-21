Aseguran que las actitudes de Milei en el exterior dañan la imagen del país: "Daña la reputación"

El politólogo y director de Synopsis Consultores criticó el uso de recursos públicos para promover ideas partidarias en otros países y advirtió sobre el costo institucional y reputacional de las actitudes del Presidente. También analizó el escenario electoral de 2027 y el posicionamiento de Patricia Bullrich.

El politólogo y director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, cuestionó el comportamiento de Javier Milei durante sus viajes al exterior y sostuvo que el Presidente debe comprender que su investidura representa a todos los argentinos, más allá de sus ideas personales. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, advirtió sobre las consecuencias diplomáticas de sus declaraciones y consideró que sus actitudes generan un perjuicio para la imagen del país.

“Milei tiene que entender que la investidura presidencial expresa la unidad de la nación. Es decir, quien ejerce el rol de presidente, más aún cuando sale del país, nos representa a todos”, afirmó Romero. En ese sentido, sostuvo que el mandatario tiene derecho a expresar sus opiniones, pero debe mantener “las normas mínimas de buen trato”, especialmente con otros jefes de Estado elegidos democráticamente.

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El analista señaló que las críticas de Milei al presidente español, Pedro Sánchez, y al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afectan la relación entre los países. Además, cuestionó que el jefe de Estado utilice recursos públicos para promover sus ideas políticas en el exterior. “Me parece que en algún punto termina siendo tremendamente costoso para la reputación de Argentina que Milei no entienda la naturaleza del cargo que ocupa”, planteó.

Romero también puso el foco en la agenda del mandatario durante su visita a España y en las dificultades para concretar encuentros con referentes políticos de ese país. Mencionó que el titular de Vox no lo recibió porque estaba en campaña y que Alberto Núñez Feijóo, referente del Partido Popular, tampoco quiso reunirse con él. A eso sumó la versión de que el rey no lo habría recibido.

“¿A qué fue España? Ahí empiezan los interrogantes de quién decide lo que hace Milei fuera del país”, cuestionó. Para el politólogo, las giras presidenciales parecen orientadas a promover la figura del mandatario y sus posiciones particulares, en lugar de responder a una política exterior centrada en los intereses nacionales.

En ese marco, advirtió sobre un deterioro institucional más amplio. “Detrás de este comportamiento cuestionable del Presidente, lo que hay es una degradación de los marcos institucionales, una degradación de las reglas de convivencia, una degradación del pluralismo político, una degradación de la democracia”, sostuvo.

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Romero también cuestionó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Argentina, al advertir que condicionar las inversiones a la continuidad de un gobierno de derecha constituye un mensaje inapropiado para un representante diplomático. A su vez, analizó el escenario político estadounidense y las posibles consecuencias de un resultado electoral adverso para Donald Trump, tanto para su margen de acción como para el respaldo financiero a Argentina.

Sobre la economía local, consideró que el país atraviesa una etapa de estancamiento que comienza a reflejarse en el clima de opinión pública. En ese escenario, evaluó que el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses podría influir en las expectativas económicas y políticas de cara a los comicios presidenciales argentinos de 2027.

Finalmente, se refirió al posicionamiento de Patricia Bullrich y a sus posibles aspiraciones presidenciales. Romero sostuvo que la actual senadora podría tener mejores posibilidades que Milei para competir en una eventual segunda vuelta frente al peronismo.

“Es muy probable entender que Bullrich tiene la capacidad de llegarle a un electorado desencantado de Milei, que ha perdido parte de ese voto que lo acompañó en 2023”, explicó. Y concluyó que esa posibilidad podría abrir una disputa dentro del oficialismo por la candidatura presidencial de 2027.

Entrevista de Alberto Lotuf.