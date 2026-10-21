Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.
El sorteo número 5499 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 21 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9860, correspondiente a "A primera (La Virgen)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5499 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9860, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9860
2° 4603
3° 9640
4° 7953
5° 3940
6° 3094
7° 5551
8° 4431
9° 8568
10° 4816
11° 5947
12° 6752
13° 9843
14° 2035
15° 3556
16° 1401
17° 3110
18° 7927
19° 5572
20° 9519
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5499 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 21 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9860.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Virgen)".
¿Cuáles son algunos de los otros números?
Algunos de los otros números son 4603, 9640 y 7953.