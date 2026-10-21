Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 21 de octubre.

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El sorteo número 5499 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 21 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 9860, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Virgen).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9860

2° 4603

3° 9640

4° 7953

5° 3940

6° 3094

7° 5551

8° 4431

9° 8568

10° 4816

11° 5947

12° 6752

13° 9843

14° 2035

15° 3556

16° 1401

17° 3110

18° 7927

19° 5572

20° 9519