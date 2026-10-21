Nuevas series y un reality extremo en la cárcel llegan a las plataformas de streaming

FOTO: El experimento de la cárcel de Stanford: Un nuevo enfoque.

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- Las plataformas de streaming han revelado sus estrenos programados para este miércoles, destacándose una serie de telerrealidad, una comedia negra y una película española que aborda temas de adolescencia y superación personal.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, estos estrenos están diseñados para atraer a un amplio público.

El experimento de la cárcel de Stanford: Un nuevo enfoque - Netflix

Esta miniserie documental/telerrealidad reúne a 30 voluntarios en una prisión real con el objetivo de revivir un estudio psicológico fallido realizado en 1971 por Philip G. Zimbardo en la Universidad de Stanford.

En esta adaptación, los participantes son asignados al azar los roles de guardias y prisioneros, mientras profesionales observan su comportamiento en el entorno penitenciario durante dos semanas. La dinámica se centrará en la relación entre quienes tienen autoridad y quienes deben obedecer.

Es importante mencionar que el experimento original de Stanford se interrumpió a los seis días debido a la deshumanización que sufrieron algunos participantes.

La serie consta de seis episodios de 45 minutos cada uno.

Todos los colores - Netflix

Dirigida por Beatriz de Silva y protagonizada por Mafalda Carbonell y Silvia Abril, esta comedia dramática sigue la historia de una adolescente en silla de ruedas que se enfrenta a la etapa final de la secundaria.

Enfrentando el temor de quedarse atrás mientras sus amigas eligen distintos caminos, se une a un club de atletismo donde conoce a una atleta paralímpica que le enseña a ver su vida de otra manera.

La duración de la película es de 93 minutos.

Buscando a Wanda (Temporada 2) - Apple TV

Después del éxito de la primera temporada, Apple TV lanza la segunda entrega de la serie alemana Buscando a Wanda.

La protagonista, tras un escándalo policial, es enviada a la cárcel, y será la familia Klatt la que investigue lo que sucede con Wanda y los secretos del vecindario de Sundersheim para demostrar su inocencia.

Esta nueva temporada cuenta con 8 episodios que se estrenarán semanalmente hasta el 9 de diciembre de 2026.