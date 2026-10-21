El fenómeno "Frozen, el musical" llegará a Buenos Aires con audiciones abiertas para Elsa

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- El aclamado musical "Frozen, el musical" se prepara para debutar en el teatro comercial argentino, gracias a la producción de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg. El estreno está programado para el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este anuncio viene acompañado de una búsqueda abierta y presencial para seleccionar a la protagonista del musical, la princesa Elsa. La obra promete marcar un hito en el teatro argentino, respaldada por las productoras responsables de éxitos como Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Las audiciones para el papel de Elsa estarán abiertas hasta el 27 de octubre, y se realizarán de manera presencial durante el mes de noviembre en el Teatro Gran Rex.

La dirección del musical estará a cargo de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, mientras que Analía González asumirá la dirección coreográfica, Maxi Vecco se encargará del diseño audiovisual, Sebastián Mazzoni será el director vocal y José Ponce Aragón liderará el diseño escenográfico.

La convocatoria busca actrices que aparenten tener entre 21 y 28 años y que cuenten con una sólida formación en canto, danza y actuación. Para interpretar a Elsa, es esencial poseer un rango vocal que abarque desde Mi3 hasta Mi b 5.

Las audiciones se llevarán a cabo en el Teatro Gran Rex durante noviembre de 2026, ofreciendo a los talentos locales la oportunidad de brillar en uno de los musicales más esperados del momento.