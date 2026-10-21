Un pasajero sufrió una fractura en un viaje de DiDi: "Los riesgos no pueden terminar en el usuario"

El accidente que sufrió Julio, un albañil de 47 años que resultó con una fractura de clavícula tras viajar en una moto de DiDi en Rosario, volvió a poner en discusión la regulación de las aplicaciones de transporte. El hombre, padre de cinco hijos menores, denunció que el conductor se fue sin asistirlo después del choque. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial Horacio Botta Bernaus sostuvo que las plataformas deben asumir responsabilidades y garantizar condiciones básicas de seguridad para los usuarios.

“Yo no creo que se pueda parar estos sistemas de transporte”, afirmó el especialista, quien consideró que estas modalidades crecieron a partir de las falencias históricas de los taxis, los remises y el transporte en general. Sin embargo, advirtió que la discusión no debería limitarse a cuestiones administrativas, sino centrarse en las condiciones de los vehículos y de quienes prestan el servicio.

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?? SE CAYÓ DE UNA MOTO DE APLICACIÓN, SE FRACTURÓ LA CLAVÍCULA Y EL CONDUCTOR LO ABANDONÓ Un albañil de 47 años sufrió una fractura de clavícula tras caer de una moto en pasaje Yeruá al 3800, en barrio Olímpico. Según relató, el conductor se fue del lugar y le quitó el casco. https://t.co/7DvHhTo6w2 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 20, 2026

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Botta Bernaus remarcó que las motos deben contar con seguro obligatorio y planteó la necesidad de establecer mecanismos de control que permitan verificar que la cobertura esté vigente. “Tiene que haber un control y tiene que haber un seguro”, enfatizó. También señaló que es necesario revisar qué cobertura corresponde cuando una persona resulta lesionada mientras viaja como pasajera de una moto de aplicación.

El abogado cuestionó que las plataformas puedan desligarse de cualquier responsabilidad ante un accidente. “No puede ser que me diga ‘no, yo no tengo nada que ver con esto’”, expresó, al señalar que las empresas vinculan a conductores con usuarios a través de un servicio por el que obtienen una ganancia. En ese sentido, sostuvo que deben ofrecer garantías a quienes utilizan sus aplicaciones.

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Además, advirtió sobre las limitaciones de los controles vinculados con las licencias de conducir y la capacidad de los motociclistas para transportar pasajeros. Para el especialista, el Estado debe revisar los mecanismos de habilitación y fiscalización, en lugar de concentrar el debate únicamente en las condiciones administrativas que se exigen a los distintos servicios.

“Los riesgos y la responsabilidad no pueden terminar en que se arregle el motociclista o se arregle el usuario”, concluyó Botta Bernaus. Sus declaraciones se dieron en medio de la discusión sobre cómo regular las aplicaciones de transporte en Rosario, a partir de un caso que expuso las consecuencias que puede enfrentar un pasajero cuando ocurre un accidente y se cuestionan las condiciones en las que se presta el servicio.

Entrevista de Hernán Funes.