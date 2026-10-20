Se fracturó la clavícula en DiDi moto y el chofer lo dejó: "No sé qué darles de comer a mis hijos"

Julio tiene 47 años, es albañil y mantiene solo a sus cinco hijos menores. Tras sufrir un accidente con una moto de DiDi en Rosario, quedó imposibilitado de trabajar y necesitaba una férula para inmovilizar el hombro. Había tomado un viaje en moto de aplicación desde la puerta de su casa, en pasaje Yeruá al 3800, en barrio Olímpico, para ir a buscar un trabajo. Según relató en diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, el conductor perdió el control del vehículo y él salió despedido. “Lo único que me acuerdo es que volé por arriba de él. Salí despedido y caí de cabeza. Me salvó el casco”, contó.

Pero, además de las lesiones, Julio denunció que el conductor se fue del lugar sin asistirlo. “En vez de preguntarme cómo estaba o quedarse, me sacó el casco. Me dice: ‘Me voy’. Le digo: ‘Pará’, y yo no me podía mover. Entonces se fue”, recordó. Fueron los vecinos quienes se acercaron para ayudarlo y llamaron a la ambulancia y a la Policía.

El hombre aseguró que realizó el reclamo ante la aplicación, aunque hasta el momento no había recibido respuestas. “Estoy muy mal por cómo se comportó. Casi me mato y nadie me ha llamado hasta ahora para decirme cómo estoy”, expresó. También cuestionó las condiciones de seguridad de la moto y afirmó que el vehículo no tenía agarraderas para el pasajero.

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?? SE CAYÓ DE UNA MOTO DE APLICACIÓN, SE FRACTURÓ LA CLAVÍCULA Y EL CONDUCTOR LO ABANDONÓ Un albañil de 47 años sufrió una fractura de clavícula tras caer de una moto en pasaje Yeruá al 3800, en barrio Olímpico. Según relató, el conductor se fue del lugar y le quitó el casco. https://t.co/7DvHhTo6w2 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 20, 2026

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La fractura de clavícula lo dejó sin posibilidades de continuar con su trabajo como albañil, una actividad de la que depende el ingreso diario de su familia. “Soy un padre de familia que hoy no sé qué llevarles a mis hijos para comer porque vivo el día a día y me arruinaron”, manifestó durante la entrevista. Julio tiene cinco hijos menores a cargo, de entre 5 y 14 años, y explicó que atraviesa esta situación prácticamente solo.

Además de los gastos cotidianos, necesita cumplir con las indicaciones médicas para evitar complicaciones. En el hospital le colocaron una venda, pero debía conseguir una férula para mantener inmovilizado el hombro. “Es lo que me dijo el doctor. Lo tengo que tener inmovilizado porque, si no, me tienen que operar. ¿Y si me operan, qué hago?”, planteó, preocupado por no poder trabajar durante su recuperación.

La solidaridad de los oyentes de Cadena 3: Julio ya consiguió la férula

La historia generó una rápida respuesta solidaria durante la entrevista. Nicolás, un oyente de Cadena 3, se comunicó con la radio y ofreció una férula que ya no utilizaba, después de haber sufrido una lesión similar. “Yo tuve un accidente y también me pasó lo mismo. Ya no la estoy utilizando, así que hoy para darle una mano al hombre me va a faltar”, explicó. De esta manera, Julio consiguió uno de los elementos que necesitaba para su recuperación.

Otros oyentes también se ofrecieron a colaborar, conmovidos por la situación del albañil y sus cinco hijos. Julio agradeció la ayuda y sostuvo que quiere avanzar con el reclamo por lo ocurrido durante el viaje. “No puede ser, porque me puede pasar a mí y le puede pasar a otro”, afirmó.

Quienes quieran comunicarse con Julio pueden hacerlo al 341 515-3783. Mientras busca recuperarse de la fractura y encontrar una solución a su situación laboral, la ayuda de los oyentes se convirtió en un alivio concreto para él y su familia.

Entrevista de Alberto Lotuf.