Fórmula 1: El presidente de FIA, Ben Sulayem, confía en finalizar el campeonato en Catar y Abu Dhabi

El presidente de FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha sostenido en la previa del GP de EE.UU. que las dos carreras finales del Campeonato Mundial de Fórmula 1, en Catar y Abu Dhabi, se llevarán a cabo según lo previsto.

A pesar de la inestabilidad de la situación bélica en Medio Oriente y del estudio de la plaza de Imola -Italia- como posible plaza de reserva, en las últimas semanas la expectativa de los dirigentes de la categoría y la federación se enfoca en que las dos carreras se disputarán según lo planeado.

Si bien no hay una confirmación oficial, las declaraciones de ayer de Ben Sulayem en ronda de medios, coinciden con esta postura:

- "Es de sentido común que nunca llevaremos a nuestro personal, a nuestros pilotos ni a ningún responsable a un lugar que consideremos peligroso. De ninguna manera".

- "Están bien. Una cosa diré: tengo a mis hijos allí; ¿crees que los dejaría allí y yo estaría aquí ahora contigo?"

- "Me alegro [de que el personal de la FIA vaya allí]. Escucha, no creo que el personal de la FIA sea más importante para mí que yo mismo y mi familia, ya sabes, pero si yo estoy allí, significa que me siento seguro al respecto".

- "Hay que ser sensato en esto y preguntarse: '¿Vamos a tener algún problema?'. Lo que leéis en los medios es, en realidad, diferente a lo que tenemos allí. Ya sabéis, leemos y vemos la televisión, pero allí no tenemos eso, de verdad. De lo contrario, ¿por qué me quedaría allí, ¿no? ¿Por qué dejaría a mi familia allí?".

- "Pero, ¿significa esto que no va a pasar nada? No puedo predecirlo. Solo puedo decirte hoy que no hay nada y que las dos carreras se van a celebrar", dijo.

- "Pero, por el momento, no lo sabemos. Como he dicho, en cuanto al Dakar [en Arabia Saudí], si tenemos noticias de ellos, nos adaptaremos. Cuando digo 'ellos' me refiero a la Federación de Automovilismo de Arabia Saudí; nos adaptaremos a eso y colaboraremos" (NDR: Dakar confirmará en breve el cambio de sede a Marruecos por la inseguridad en Arabia).

- "Como cuando ayudamos con Bahrein; es decir, cuando se solicitó que no se organizara el evento en Arabia Saudí, entonces hubo otra llamada del príncipe heredero de Bahrein para trasladarlo a Malasia. La relación existía y eso transmite el mensaje de que, ya sabes, a pesar de todo esto, seguiremos teniendo automovilismo".

Ben Sulayem añadió que la FIA contaba con medidas de contingencia en caso de cualquier problema en los desplazamientos, como recurrir a las ASN locales para que proporcionaran voluntarios y comisarios que ayudaran a facilitar el desarrollo de ambos eventos que deberán poner punto y final a la presente temporada.

Puso como ejemplo la prueba libanesa del Campeonato de Rally de Oriente Medio, que acabó relanzando la categoría de este año. En ella participaron comisarios de Chipre, Grecia y Jordania, antes de que la prueba chipriota pusiera fin al campeonato tras la cancelación de la prueba de Arabia Saudí:

- "Por supuesto, la FIA siempre está preparada. Les dije que tuvieran listo otro equipo de la FIA por si no se producía nada. Pero quizá algunos gobiernos digan: 'No se puede viajar', así que, ¿qué hacemos?".

- "Si todo el mundo está allí, los equipos están allí y la FOM se encarga de la organización, pero de repente decimos: 'Oh, no podemos contar con nuestro director de carrera, no podemos contar con nuestros comisarios'. Hay que estar preparados y hay que tener siempre otro equipo listo por si acaso".

- "También tenemos el sentido común de que nunca llevaremos a nuestro personal, a nuestros pilotos ni a ningún comisario a un lugar donde consideremos que hay algún tipo de riesgo".

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de FIA.com, Marca, Sport, Motor.es