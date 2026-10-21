El TAS falló a favor de Estudiantes: Marcos Rojo podrá jugar la revancha de semis ante Flamengo

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El TAS emitió un fallo favorable a Estudiantes de La Plata, permitiendo que Marcos Rojo esté habilitado para participar en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo en Brasil.

Esta resolución se produce tras la apelación presentada por el equipo platense ante el tribunal, luego de que Conmebol había negado la posibilidad de que el defensor formara parte del encuentro de ida.

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Agencia NA