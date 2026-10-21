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El TAS falló a favor de Estudiantes: Marcos Rojo podrá jugar la revancha de semis ante Flamengo

El defensor podrá ser de la partida en el duelo de vuelta en Río de Janeiro. Tras la apelación del "Pincha", el TAS revocó la sanción impuesta por Conmebol.

21/10/2026 | 09:20Redacción Cadena 3

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Marcos Rojo

FOTO: Marcos Rojo

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Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El TAS emitió un fallo favorable a Estudiantes de La Plata, permitiendo que Marcos Rojo esté habilitado para participar en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo en Brasil.

Esta resolución se produce tras la apelación presentada por el equipo platense ante el tribunal, luego de que Conmebol había negado la posibilidad de que el defensor formara parte del encuentro de ida.

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Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué decidió el TAS?
El TAS falló a favor de Estudiantes y habilitó a Marcos Rojo para jugar la revancha.

¿Quién es el jugador involucrado?
El jugador es Marcos Rojo, defensor de Estudiantes de La Plata.

¿Cuándo se jugará el partido?
La revancha se llevará a cabo en Brasil, aunque la fecha exacta no se menciona.

¿Por qué fue sancionado Rojo?
Rojo fue inicialmente sancionado por Conmebol, lo que llevó a Estudiantes a apelar.

¿Qué torneo se disputa?
Se trata de las semifinales de la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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