Jensen Huang de Nvidia urge a Europa a invertir en inteligencia artificial y presenta innovaciones clave

BERLÍN (AP) — El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, hizo un llamado a los actores de la rezagada industria de inteligencia artificial en Europa para que se movilicen y presentó un innovador sistema modular que permite construir rápidamente centros de datos de IA. Durante su intervención en una conferencia para desarrolladores e inversionistas en Berlín, Huang también mostró herramientas diseñadas para evitar que las aplicaciones de IA se descontrolen, confinándolas en una "caja de arena" digital.

En su discurso, Huang, ante unos 3.000 desarrolladores, analistas y periodistas en el auditorio Tempodrom, expresó: "La economía de la IA en Europa está comenzando, y se está acelerando, y es estupendo verlo". Su atuendo característico de chaqueta de cuero y zapatillas deportivas lo acompañó mientras destacaba la importancia de la innovación en este sector.

El CEO de Nvidia, empresa que diseña chips y software utilizados por desarrolladores de IA como Anthropic y OpenAI, mencionó a varias compañías europeas asociadas, incluyendo Siemens, Mercedes-Benz y Audi de Volkswagen. Huang subrayó que "Europa está construyendo su economía de la IA", haciendo énfasis en la transición de los modelos de lenguaje hacia la IA física en la manufactura. "Todas las empresas en el futuro serán empresas de IA", añadió.

En el marco de esta conferencia, el director ejecutivo de Mercedes-Benz, Ola Kallenius, quien colabora con Nvidia en el desarrollo de tecnología de conducción autónoma, destacó que esta innovación podría reducir las muertes por accidentes automovilísticos causadas por errores humanos "hasta cero", prometiendo así calles más seguras con la autonomía total.

Huang también presentó el diseño de Nvidia para el Vera Rubin DSK Pod, un centro de cómputo modular prefabricado que se entrega en una caja similar a un contenedor de envío. Este diseño busca reducir el tiempo de instalación de un centro de datos de meses a días. "El pod cambiará la forma en que la gente construye centros de IA", aseguró a los asistentes de la conferencia Nvidia GTC.

Además, mencionó que Nvidia había invertido 10.000 millones de dólares en startups y socios europeos en el último año, resaltando la necesidad de expandir los centros de datos en una Europa que actualmente posee solo alrededor del 5% de la capacidad mundial de cómputo para IA, en contraste con el 75% de Estados Unidos. Esta falta de potencia de cómputo es un obstáculo crucial para los desarrolladores europeos.

"El gran cuello de botella es el cómputo", expresó Jeannette zu Fürstenberg, presidenta y directora general de General Catalyst, antes del discurso. Esta firma invierte en empresas de IA y también ha señalado la importancia de abordar este desafío.

Durante el evento, Huang fue interrumpido brevemente por manifestantes que levantaron una pancarta pidiendo que limpiara su negocio. Huang prometió "hablar con ustedes más tarde" e instó a la seguridad a evitar un trato brusco mientras retiraban a los manifestantes.

Finalmente, Huang abordó las preocupaciones sobre la seguridad al presentar el software OpenShell y Sentry, diseñados para controlar externamente las aplicaciones de IA y bloquearlas si violan las políticas de la empresa.