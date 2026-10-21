Reunión en San Petersburgo: Putin y el enviado de Trump discuten la paz en Ucrania

Buenos Aires, 21 octubre (NA) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió hoy en San Petersburgo a Steve Witkoff, enviado especial de su par estadounidense, Donald Trump, quien le propuso la reanudación de las negociaciones "a tres bandas" con Ucrania para restablecer la paz.

En el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Putin le anunció a Witkoff la liberación del estadounidense Stephen Hubbard, quien había sido condenado en Rusia por actividades mercenarias.

Al respecto, le indicó que Hubbard ya se encuentra en el aeropuerto de San Petersburgo presto a embarcarse con rumbo a América. Al encuentro asistieron también el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov y el comisionado del Kremlin para la cooperación económica internacional y las inversiones, Kiril Dmítriev.

Vladímir Putin transmitió al enviado Steve Witkoff su gratitud por la atención que el líder de Estados Unidos, Donald Trump, dedica a la resolución de la crisis ucraniana, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

"Quiero agradecerles a usted y al presidente Trump la atención que prestan a los problemas de la solución de la crisis en Ucrania", dijo Putin al reunirse con Witkoff. Putin señaló que, en su última conversación, el mandatario estadounidense hizo hincapié en la necesidad de poner fin a la crisis ucraniana para evitar pérdidas humanas.

Por su parte, Steve Witkoff calificó de productivas las conversaciones sobre Ucrania que tuvieron lugar en Oslo el día anterior.

"Creo que las negociaciones fueron productivas, diría que se han logrado avances", valoró Witkoff al reunirse con el presidente ruso.

Además, el enviado desde Estados Unidos espera que Putin considere la posibilidad de reanudar las conversaciones entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania para abordar cuestiones técnicas.

"Señor presidente espero que considere la posibilidad de la reanudación de las conversaciones trilaterales entre Ucrania Rusia y Estados Unidos en las que podríamos debatir los pasos siguientes para hallar una solución. Podrían ser los integrantes de los equipos técnicos que examinarían detalladamente estos asuntos", comentó en la reunión con el mandatario ruso.

El enviado estadounidense precisó que había traído consigo documentos con propuestas sobre cuestiones ucranianas.

"De nuestra parte, trajimos algunos documentos en los que se exponen ciertos planteamientos para alcanzar una solución pacífica al conflicto ruso-ucraniano", expresó Witkoff, al señalar que existen las bases para poner fin al conflicto en Ucrania.

El presidente ruso expresó su interés en restablecer la cooperación económica con Estados Unidos, según la crónica del sitio Sputnik News, coincidente con la de la agencia de noticias Reuters.

"Por supuesto, creemos que sería interesante para ambas partes abordar las cuestiones relacionadas con nuestros planes de restablecimiento de las relaciones bilaterales, de los contactos ruso-estadounidenses, también en el ámbito de la cooperación económica", señaló el mandatario durante el encuentro.

Detalló que, tras el acuerdo sobre diésel, los precios en los mercados mundiales cayeron entre un 5% y un 6%. Asimismo, anunció la voluntad de Rusia de suministrar grandes cantidades de fertilizante al mercado estadounidense.

Crisis en torno a Irán

Rusia está lista para ayudar a solucionar la crisis en torno a Irán, afirmó Putin, en otro tramo del encuentro.

"Ustedes saben que tenemos relaciones especiales de confianza con Irán, con nuestros socios en Irán, porque se han formado durante décadas. Si hay algo que podamos hacer para resolver esta crisis, lo haremos con mucho gusto", afirmó el líder ruso.

El presidente expresó también su interés por la evaluación estadounidense de la situación en Oriente Medio y, particularmente, en torno a Irán.

Agencia NA