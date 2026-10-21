Estados Unidos ordena salida de personal no esencial de Arabia Saudí por ataques hutíes

Buenos Aires, 21 de octubre (Xinhua) -- El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió hoy una orden para que el personal no esencial del Gobierno y sus familias abandonen Arabia Saudita debido a la intensificación de los ataques llevados a cabo por los hutíes.

Esta directiva se aplica exclusivamente a Arabia Saudita, según lo aclarado más tarde por el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien especificó que no incluye a otros países de la región de Medio Oriente.

La medida fue adoptada en el contexto de un incremento notable de los ataques del grupo hutí contra Arabia Saudí, que han incluido ofensivas contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas, resultando en víctimas civiles y severas interrupciones en los viajes, como indicó el funcionario estadounidense.

Además, la embajada de Estados Unidos en Riad emitió una alerta de seguridad advirtiendo sobre posibles ataques adicionales, según informes de medios.

Actualmente, Arabia Saudita se encuentra bajo una advertencia de viaje de Nivel 3 emitida por Estados Unidos, la cual aconseja a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus planes de viaje debido a los riesgos asociados a ataques con drones o misiles, conflictos armados y actos de terrorismo.