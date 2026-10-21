FOTO: Fiscalía: piden colaboración en la búsqueda de Walter Cáceres, ausente desde marzo.

La Fiscalía Regional 2 solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Walter Hernán Cáceres, de 35 años, oriundo de la ciudad de Santa Fe.

Según la información difundida, el hombre fue visto por última vez el 1 de marzo de 2026 en la ciudad de Puerto General San Martín, y desde entonces no se tienen datos sobre su ubicación.

Junto al pedido de búsqueda se difundió una imagen del hombre, que forma parte del material que las autoridades comparten para facilitar su identificación.

La convocatoria apela a quienes puedan haberlo visto o tengan cualquier dato sobre su paradero.

Las autoridades pidieron que cualquier información que contribuya a la búsqueda sea comunicada de inmediato al 911 o a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional 2.

La colaboración de la ciudadanía resulta clave en este tipo de casos, donde el paso del tiempo y la circulación de datos precisos pueden marcar la diferencia.