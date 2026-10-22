El rover Perseverance de la NASA establece un nuevo récord de conducción en Marte

El rover Perseverance de la NASA ha establecido un nuevo récord de conducción en Marte, alcanzando una distancia de 28.10 millas (45.22 kilómetros) en la superficie del planeta rojo. Esta hazaña se logró el 11 de octubre de 2026, superando el récord anterior de 28.06 millas (45.16 kilómetros) que tenía el rover Opportunity, que estuvo activo desde 2004 hasta 2018.

Lo notable de este logro es el tiempo en el que se alcanzó. Mientras que Opportunity necesitó casi 15 años para cubrir su distancia récord, Perseverance lo hizo en apenas cinco años y medio. Este hito se celebró en el día 2006 de su misión, conocido como un sol en Marte.

El récord fue establecido mientras Perseverance se dirigía hacia una ubicación denominada Idubi, atravesando una región más allá del borde occidental del cráter Jezero llamada Lac de Charmes. Esta zona podría contener algunos de los terrenos más antiguos jamás examinados en el sistema solar.

Este paisaje ofrece una valiosa ventana al pasado distante. Rocas similares en la Tierra han desaparecido en gran medida debido a la erosión y al movimiento continuo de la corteza planetaria a través de la tectónica de placas (Marte no tiene placas tectónicas). En Idubi, los científicos esperan descubrir evidencia de antiguos sistemas hidrotermales, donde el agua caliente una vez circuló a través de las rocas y pudo haber creado condiciones adecuadas para la vida.

Cómo el rover de la NASA rompió el récord de conducción

Una de las principales razones por las que Perseverance ha podido viajar tan lejos es su sofisticado sistema de conducción autónoma, conocido como AutoNav. Esta tecnología permite al rover navegar por gran parte del paisaje marciano sin esperar instrucciones detalladas desde la Tierra. A medida que avanza, Perseverance captura continuamente imágenes de su entorno, construye un mapa tridimensional de obstáculos potenciales y selecciona una ruta segura entre los destinos elegidos por los controladores de la misión.

Los ingenieros de la NASA describen este proceso como "pensar mientras se conduce". El sistema opera mientras Perseverance se desplaza a su velocidad máxima, permitiendo que el rover cubra hasta 1,351 pies (412 metros) en un solo día marciano.

Más del 90% de la distancia que ha recorrido Perseverance ha involucrado la evaluación del terreno por parte de AutoNav. En comparación, las versiones más antiguas de navegación autónoma utilizadas por Opportunity y su gemelo Spirit solo eran responsables de evaluar aproximadamente el 5% de sus distancias de conducción.

El progreso tecnológico es aún más evidente al compararlo con el primer rover de NASA en Marte, Sojourner, que evaluó solo 20 puntos de medición para determinar la ruta más segura. Perseverance ahora analiza aproximadamente 600,000 puntos cada vez que examina el terreno circundante.

"Es un honor trabajar en Perseverance en un momento en que la tecnología ha evolucionado hasta el punto de que los viajes como estos son rutinarios", dijo Steven Lee, gerente de proyecto de los rovers Curiosity y Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA en el sur de California. "La misión original preveía no más de 12.4 millas de conducción. Hemos superado eso, y con todos los sistemas de movilidad completamente operativos y resultados favorables de pruebas de vida útil extendida en el suelo, esperamos que Perseverance siga sumando a este récord durante muchos años más".

La NASA ya aprobó la primera extensión de la misión de Perseverance. A partir de octubre, la misión extendida permitirá al rover continuar investigando el borde del cráter Jezero hasta aproximadamente finales de 2028.

Casi 30 años de exploración de rovers en Marte

El logro de Perseverance se basa en casi tres décadas de exploración robótica en Marte. Con cada nueva generación, los rovers de NASA se han vuelto más capaces de viajar distancias más largas, navegar por terrenos difíciles e investigar lugares que vehículos anteriores nunca habrían podido alcanzar.

La travesía comenzó en 1997 con Sojourner, un pequeño rover del tamaño de un horno de microondas. Durante su misión de 83 sols, recorrió aproximadamente 330 pies (100 metros).

NASA dio un gran paso adelante en 2004 con la llegada de Spirit y Opportunity. Estos rovers del tamaño de un carrito de golf fueron diseñados originalmente para operar durante solo 90 días marcianos, pero ambos superaron dramáticamente las expectativas.

Spirit cubrió 4.8 millas (7.7 kilómetros) antes de que su misión terminara en 2010 tras no sobrevivir al duro invierno marciano. Opportunity continuó operando durante mucho más tiempo, permaneciendo activa durante un extraordinario 5,111 sols. En 2015, se convirtió en el primer vehículo en completar una distancia de maratón en otro mundo. Su kilometraje total finalmente estableció el récord de conducción que Perseverance ha roto ahora.

Mientras tanto, el rover Curiosity de NASA, que aterrizó en el cráter Gale en 2012 y sigue explorando hoy, ha recorrido más de 23.65 millas (38.07 kilómetros).

Perseverance se convierte en un conductor aún más inteligente

A pesar de que Perseverance ya ha superado todos los récords de conducción extraterrestre previos, los ingenieros de NASA continúan mejorando sus capacidades de navegación.

"El rover que rompió este récord lo hizo tomando sus propias decisiones sobre el camino. Dado el nivel de autonomía para simplemente ir, Perseverance es un mejor conductor que el que aterrizó, y no hemos terminado", dijo Mark Maimone, subdirector del equipo de operaciones robóticas en Perseverance. "Nuestro nuevo software enseña a Perseverance a girar menos y rodar más, y a verificar su propia posición contra mapas orbitales a mitad de camino. La próxima frontera es la luz solar misma. El deslumbramiento en las cámaras de navegación es la razón por la que aparcamos a media tarde si estamos conduciendo hacia el sol, y si podemos enseñar al rover a ver más allá de esos artefactos, cada rover que siga tendrá un día de trabajo más largo".

Un desafío es que la luz solar brillante puede interferir con las cámaras de navegación del rover, dificultando que su software interprete el terreno. Cuando Perseverance se desplaza hacia el sol, los planificadores de la misión actualmente detienen la conducción a media tarde para evitar estos problemas.

Encontrar formas de superar esa limitación podría permitir que Perseverance y futuros rovers marcianos pasen más tiempo explorando cada día.

El récord de Perseverance también se extiende más allá de Marte. Anteriormente en su viaje, Perseverance superó dos distancias de conducción históricas logradas en la Luna. En 1972, los astronautas de Apollo 17, Gene Cernan y Harrison Schmitt, recorrieron 22.2 millas (35.7 kilómetros) en la superficie lunar. Al año siguiente, el rover robótico soviético Lunokhod 2 cubrió 24.2 millas (39 kilómetros). Perseverance ha superado ahora ambas distancias.

Explorando rocas de 4 mil millones de años en busca de signos de vida antigua

Sin embargo, para NASA, establecer récords de kilometraje no es el objetivo principal. La capacidad del rover para viajar más lejos y más rápido permite a los científicos investigar más formaciones geológicas, examinar una mayor variedad de rocas y reconstruir la historia ambiental de Marte.

Perseverance ya ha explorado varios paisajes dramáticamente diferentes. Su viaje comenzó en un antiguo lecho lacustre dentro del cráter Jezero y continuó a través de los restos de un sistema fluvial que una vez transportó agua y sedimentos al cuenco.

A lo largo de esa ruta, el rover encontró una roca llamada Cheyava Falls, donde los científicos identificaron una posible biosignatura. Una biosignatura es una característica o patrón químico que podría proporcionar evidencia de vida pasada, aunque a veces los procesos no biológicos pueden producir pistas similares.

Desde entonces, el rover ha subido hacia el borde del cráter, donde los científicos investigan un tipo diferente de entorno antiguo. En lugar de los hábitats de lago y río examinados anteriormente en la misión, los investigadores ahora están interesados en la posibilidad de que alguna vez ocurrió actividad hidrotermal en esta región.

Dichos sistemas se forman cuando el agua interactúa con rocas calientes, creando potencialmente condiciones químicas que podrían sustentar vida microbiana.

Hasta ahora, Perseverance ha recolectado 29 muestras de roca y regolito, el material suelto que cubre la superficie marciana. Estas muestras provienen de varios entornos distintos, incluyendo el fondo del cráter, un depósito en forma de abanico dejado por un antiguo río y el borde del cráter.

Algunas rocas en la región del borde se formaron durante grandes impactos hace aproximadamente 4 mil millones de años. Preservan evidencia de un período extremadamente temprano de la historia planetaria, gran parte de la cual se ha perdido en la Tierra debido a la actividad geológica.

Después de completar su investigación de Lac de Charmes, se espera que Perseverance continúe viajando a lo largo del borde del cráter antes de dirigirse hacia el sur durante su misión extendida.

Un futuro destino es Rainbow Falls, una enorme pieza de la corteza marciana antigua que mide 328 pies (100 metros de ancho). La formación fue empujada hacia arriba por el poderoso impacto que creó originalmente el cráter Jezero.

A medida que Perseverance continúa su viaje, cada milla adicional podría acercar a los científicos a comprender los antiguos entornos de Marte y si el planeta rojo alguna vez poseyó las condiciones necesarias para la vida.