Maru Botana rompió el silencio sobre la polémica por sus degustaciones en MasterChef
La chef se refirió a las críticas que recibió desde que comenzó su participación en el reality de cocina y señaló: "Yo como muy poquito".
21/10/2026 | 20:21Redacción Cadena 3
FOTO: Maru Botana Foto:AgenciaNA (Redes Sociales)
Desde que comenzó una nueva edición de Masterchef Celebrity, las redes se llenaron de polémica por las degustaciones de una de los jurados del certamen, Maru Botana. Varias de las pruebas de platos de la cocinera tuvieron repercusión en redes.
Ante esto, Botana rompió el silencio y se mostró ajena a los dichos en redes sociales sobre lo sucedido en el programa que conduce Wanda Nara: "Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones", respondió a Sálvese Quien Pueda.
/Inicio Código Embebido/
Maru Botana rompió el silencio sobre sus polémicas formas de probar en #MasterChefCelebrity: "no vi los memes, yo como poco, no necesito probar tanto para saber" https://t.co/rSnOy0XwDE— emi (@eeemiliano) October 20, 2026
/Fin Código Embebido/
Una de las escenas que más comentarios generó fue una en la que algunos usuarios señalaron que apenas había probado una hamburguesa. Ante esto, la cocinera explicó su manera de comer: “Yo como muy poquito, como un pajarito”.
“Hace más de treinta años que cocino”, aseguró Maru Botana, al defender su criterio frente a los cuestionamientos del público. Y cerró con firmeza: “Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.
Quién es Maru Botana
Maru Botana (María José González Botana) es una reconocida cocinera, pastelera, empresaria y presentadora de televisión argentina. Fundó su propia cadena de locales de pastelería y cafetería artesanal y hace años que tiene apariciones en televisión.
Lectura rápida
¿Qué ha generado polémica en las redes sociales? La polémica se centra en las degustaciones de Maru Botana en Masterchef Celebrity.
¿Quién es la jurado mencionada? La jurado es Maru Botana, una reconocida cocinera y presentadora de televisión argentina.
¿Qué dijo Maru Botana sobre los comentarios en redes? Ella afirmó que está muy ocupada y no presta atención a lo que se dice en redes sociales.
¿Cuánto tiempo lleva cocinando Maru Botana? Maru Botana aseguró que lleva más de treinta años cocinando.
¿Cómo se describe el estilo de comer de Maru Botana? Ella se describe como alguien que "come muy poquito, como un pajarito".