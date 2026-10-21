Maru Botana rompió el silencio sobre la polémica por sus degustaciones en MasterChef

Desde que comenzó una nueva edición de Masterchef Celebrity, las redes se llenaron de polémica por las degustaciones de una de los jurados del certamen, Maru Botana. Varias de las pruebas de platos de la cocinera tuvieron repercusión en redes.

Ante esto, Botana rompió el silencio y se mostró ajena a los dichos en redes sociales sobre lo sucedido en el programa que conduce Wanda Nara: "Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones", respondió a Sálvese Quien Pueda.

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Maru Botana rompió el silencio sobre sus polémicas formas de probar en #MasterChefCelebrity: "no vi los memes, yo como poco, no necesito probar tanto para saber" https://t.co/rSnOy0XwDE — emi (@eeemiliano) October 20, 2026

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Una de las escenas que más comentarios generó fue una en la que algunos usuarios señalaron que apenas había probado una hamburguesa. Ante esto, la cocinera explicó su manera de comer: “Yo como muy poquito, como un pajarito”.

“Hace más de treinta años que cocino”, aseguró Maru Botana, al defender su criterio frente a los cuestionamientos del público. Y cerró con firmeza: “Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”.

Quién es Maru Botana

Maru Botana (María José González Botana) es una reconocida cocinera, pastelera, empresaria y presentadora de televisión argentina. Fundó su propia cadena de locales de pastelería y cafetería artesanal y hace años que tiene apariciones en televisión.