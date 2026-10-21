FOTO: Murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca y pionero del heavy metal argentino.

El heavy metal argentino está de luto por la muerte de Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca, quien falleció a los 75 años después de permanecer varias semanas internado.

Blanch fue una de las voces pioneras del género en el país y quedó ligado a los primeros pasos de Rata Blanca, banda con la que grabó su disco debut. Entre los temas que interpretó se destacan “El sueño de la gitana” y “Chico callejero”, canciones que forman parte de la historia inicial de la agrupación.

Además de su paso por Rata Blanca, el músico integró otras bandas vinculadas al metal argentino, como Plus y WC.

La despedida de Saúl Blanch

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el periodista César Fuentes Rodríguez a través de un comunicado difundido en redes sociales.

En su mensaje, el comunicador señaló que la familia prefería mantener la despedida en privado y que no habría velatorio. “Se fue como quiso. Todo rock”, expresó, al reproducir el comentario que recibió sobre la decisión de sus allegados.

Una voz ligada a los comienzos de Rata Blanca

La participación de Blanch en el primer álbum de Rata Blanca lo convirtió en una figura importante de los comienzos de la banda, que luego alcanzaría una amplia repercusión dentro y fuera de Argentina.

Su interpretación de canciones como “El sueño de la gitana” y “Chico callejero” quedó asociada a esa primera etapa del grupo y a la consolidación del heavy metal nacional.

Con su muerte, el rock argentino pierde a uno de los músicos que contribuyeron a construir los primeros capítulos de una escena que marcaría a varias generaciones.