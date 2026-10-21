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"Allí estaré": el mensaje del Papa a dos misioneros cordobeses en la audiencia general

El Pontífice recibió al Hermano Fernando León y al Hermano Genaro Mareco Quiñonez durante la audiencia general de este miércoles. El encuentro renovó la esperanza de la comunidad cordobesa, que se prepara para recibirlo en noviembre.

21/10/2026 | 20:27Redacción Cadena 3

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Un breve diálogo, cargado de emoción y esperanza, renovó la ilusión de la Iglesia de Córdoba

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“Padre, te esperamos en Córdoba”. Con esa invitación, dos religiosos de la Arquidiócesis de Córdoba se acercaron al papa León XIV durante la audiencia general de este miércoles 21 de octubre. La respuesta del Pontífice fue breve y alentadora: “Allí estaré”.

El encuentro tuvo como protagonistas al Hermano Fernando León, integrante de la comunidad de los Hermanos de la Sagrada Familia, y al Hermano Genaro Mareco Quiñonez, religioso lasallano que reside en la comunidad de Malvinas.

La Arquidiócesis de Córdoba destacó el significado del intercambio, que despertó alegría entre quienes desde hace meses trabajan y rezan para recibir al Papa en la Argentina y, particularmente, en la provincia.

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“No se imaginen a ‘SuperLeón’”

Tras el encuentro, el Hermano Fernando compartió sus impresiones sobre el Pontífice. Lo describió como una persona sonriente y cercana, aunque también visiblemente cansada mientras continúa su recuperación y sostiene su actividad pastoral.

“No se imaginen a ‘SuperLeón’”, expresó el religioso. En cambio, dijo haber encontrado a “un sucesor de Pedro, dispuesto a dar la vida por el Maestro”.

Fernando, quien también integra el equipo pastoral de la zona 6 de la Arquidiócesis cordobesa, destacó la humildad y la disposición del Papa, además de la sonrisa que lo conmovió durante esos instantes compartidos.

Al finalizar la audiencia, León XIV dejó otro mensaje que tuvo un significado especial para el religioso, por su pertenencia a una congregación dedicada a la Sagrada Familia: “Que la Sagrada Familia los bendiga”.

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La primera audiencia general tras la operación

La audiencia de este miércoles tuvo un significado particular, ya que fue la primera catequesis pública de León XIV después de su intervención quirúrgica.

Durante el encuentro con los fieles, el Pontífice dedicó su reflexión a la familia y su función en la sociedad. La catequesis estuvo centrada en el segundo capítulo de la constitución pastoral Gaudium et spes, del Concilio Vaticano II, que aborda la dignidad del matrimonio y la familia, y su importancia para la vida social.

La reaparición pública del Papa y el encuentro con los religiosos cordobeses se produjeron en un momento de expectativa por su recuperación y por los preparativos de su próxima visita a América Latina.

Córdoba renueva la esperanza de recibir al Papa

La respuesta de León XIV se conoció mientras la Iglesia cordobesa continúa con los preparativos y acompaña con sus oraciones la recuperación del Pontífice.

Según la agenda difundida para la visita a la Argentina, el viaje está previsto del 8 al 11 de noviembre, con Córdoba entre los destinos contemplados.

La invitación de los religiosos y la respuesta del Papa se sumaron así a la expectativa de la comunidad católica provincial. Desde la Arquidiócesis convocaron a seguir rezando por la salud del Santo Padre y por su misión pastoral.

“Padre, te esperamos en Córdoba”, le dijeron los religiosos. “Allí estaré”, respondió León XIV: una frase breve que renovó la ilusión de los fieles cordobeses ante la posibilidad de encontrarse con el Pontífice.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la audiencia general del Papa?

El Papa León XIV confirmó su visita a Córdoba tras ser invitado por dos religiosos de la Arquidiócesis de Córdoba.

¿Quiénes participaron en el encuentro?

Los protagonistas fueron el Hermano Fernando León y el Hermano Genaro Mareco Quiñonez.

¿Cuándo se realizó la audiencia?

La audiencia tuvo lugar el miércoles 21 de octubre, siendo la primera tras la operación del Papa.

¿Dónde se espera que visite el Papa?

El Papa tiene previsto visitar la Argentina del 8 al 11 de noviembre, incluyendo Córdoba en su itinerario.

¿Por qué es significativa la visita del Papa?

La visita renueva la esperanza en la comunidad católica de Córdoba y se produce en un momento de expectativa por la salud del Papa.

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