Irán reporta daños en 7 petroleros en el estrecho de Ormuz en un solo día de conflicto
La televisión estatal de Irán anunció que siete petroleros resultaron dañados en el estrecho de Ormuz, lo que podría ser un récord diario de embarcaciones afectadas desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.
FOTO: Irán informa de 7 petroleros dañados en el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio
PARÍS — La televisión estatal de Irán reportó que siete petroleros sufrieron daños tras ser atacados o colisionar con minas navales en el estrecho de Ormuz durante la noche del jueves. Este incidente podría marcar el mayor número de embarcaciones afectadas en un solo día en esta vía marítima desde el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero.
Según el comunicado emitido por la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria, cuatro de los petroleros se encontraban en proceso de transferencia de petróleo cuando fueron atacados y, como resultado, se incendiaron. Otros tres barcos quedaron inmovilizados tras chocar con minas navales. La información no incluyó detalles sobre posibles víctimas ni sobre las banderas de los buques involucrados.
El informe también incluyó una advertencia de que la Guardia Revolucionaria podría atacar bases de Estados Unidos en la región si el país norteamericano intentara facilitar el tránsito de los petroleros por otras áreas del estrecho. Durante este conflicto, la Guardia Revolucionaria ha llevado a cabo ataques regulares contra bases estadounidenses en países del golfo Pérsico.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Yemen anunció que las concentraciones y los programas de movilización de los hutíes serán considerados objetivos militares legítimos, advirtiendo a los civiles en zonas controladas por este grupo que no participen en dichas actividades. Este comunicado se ha interpretado como una escalada significativa en las tensiones contra los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, así como una advertencia a los civiles que habitan en áreas bajo su control.
Los ataques deliberados contra civiles podrían ser considerados crímenes de guerra. Las reuniones organizadas por los hutíes, que ellos llaman "cursos culturales", son una de las principales estrategias del grupo respaldado por Irán para movilizar tanto a simpatizantes como a combatientes. Según el comunicado del Ministerio de Defensa, los hutíes utilizan estas reuniones para reclutar niños para el combate.
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Esta noticia será actualizada a medida que se desarrollen nuevos acontecimientos.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el estrecho de Ormuz?
Seis petroleros fueron dañados por ataques o minas navales en el estrecho de Ormuz.
¿Quién reportó el incidente?
La televisión estatal de Irán informó sobre los daños a los petroleros.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
Los incidentes se produjeron durante la noche del jueves.
¿Qué dijo la Guardia Revolucionaria?
Advirtió que podría atacar bases de Estados Unidos si se intenta desviar el tránsito de los petroleros.
¿Qué anunció el Ministerio de Defensa de Yemen?
Consideró objetivos militares legítimos a las concentraciones y programas de movilización de los hutíes.
[Fuente: AP]