FOTO: Irán informa de 7 petroleros dañados en el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

PARÍS — La televisión estatal de Irán reportó que siete petroleros sufrieron daños tras ser atacados o colisionar con minas navales en el estrecho de Ormuz durante la noche del jueves. Este incidente podría marcar el mayor número de embarcaciones afectadas en un solo día en esta vía marítima desde el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero.

Según el comunicado emitido por la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria, cuatro de los petroleros se encontraban en proceso de transferencia de petróleo cuando fueron atacados y, como resultado, se incendiaron. Otros tres barcos quedaron inmovilizados tras chocar con minas navales. La información no incluyó detalles sobre posibles víctimas ni sobre las banderas de los buques involucrados.

El informe también incluyó una advertencia de que la Guardia Revolucionaria podría atacar bases de Estados Unidos en la región si el país norteamericano intentara facilitar el tránsito de los petroleros por otras áreas del estrecho. Durante este conflicto, la Guardia Revolucionaria ha llevado a cabo ataques regulares contra bases estadounidenses en países del golfo Pérsico.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Yemen anunció que las concentraciones y los programas de movilización de los hutíes serán considerados objetivos militares legítimos, advirtiendo a los civiles en zonas controladas por este grupo que no participen en dichas actividades. Este comunicado se ha interpretado como una escalada significativa en las tensiones contra los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, así como una advertencia a los civiles que habitan en áreas bajo su control.

Los ataques deliberados contra civiles podrían ser considerados crímenes de guerra. Las reuniones organizadas por los hutíes, que ellos llaman "cursos culturales", son una de las principales estrategias del grupo respaldado por Irán para movilizar tanto a simpatizantes como a combatientes. Según el comunicado del Ministerio de Defensa, los hutíes utilizan estas reuniones para reclutar niños para el combate.

___

Esta noticia será actualizada a medida que se desarrollen nuevos acontecimientos.

___