Rusia ataca Kiev con misiles y drones tras aceptar retomar negociaciones de paz con Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Ataques rusos con misiles balísticos y drones contra la capital de Ucrania dejaron un muerto y 22 heridos, informaron las autoridades ucranianas el jueves. Los ataques durante la noche se produjeron horas después de que el Kremlin aceptara reanudar las conversaciones, mediadas por Estados Unidos, destinadas a poner fin a la guerra.

La andanada dañó viviendas, infraestructura de transporte y otros sitios civiles en varios distritos de la ciudad, indicó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. En el distrito de Dniprovskyi, en la orilla oriental del río Dniéper, una persona murió y seis resultaron heridas, entre ellas un niño, y se reportaron incendios.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo el miércoles que el presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó "en principio" reanudar las negociaciones tripartitas en las que participan Rusia, Estados Unidos y Ucrania después del 10 de noviembre, una semana después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Putin se había reunido con el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff en San Petersburgo.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, respaldó el impulso para nuevas conversaciones, pero se mostró cauto.

"Veremos qué pasa esta vez", dijo Zelenskyy poco antes de que las alertas de misiles se activaran en Kiev.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.