Busan intenta liberar a un tiburón arenero que regresó a sus canales tras fallidos rescates

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La ciudad de Busan se encuentra en la búsqueda de nuevas estrategias para liberar a un tiburón arenero que ha quedado atrapado en un canal estrecho. Este tiburón, conocido como Bukangi, había sido trasladado fuera del canal un día antes por trabajadores de la ciudad, tras un largo proceso lleno de intentos fallidos, pero regresó a la vía de agua pocas horas después.

Las autoridades de Busan y el Ministerio de Océanos y Pesca del país están decididos a guiar a Bukangi de vuelta al mar abierto, ya que consideran que es crucial para la seguridad y bienestar del animal. El operativo de rescate del miércoles incluyó a decenas de trabajadores que maniobraron una plataforma flotante para intentar empujar a la hembra de 3 metros (9,8 pies) de longitud fuera del canal. Sin embargo, tras permanecer en aguas cercanas durante varias horas, el tiburón logró nadar por debajo de una red de barrera que se había instalado esa noche y regresó al canal.

Actualmente, Bukangi se encuentra atrapada entre esta red y otra que está situada a unos 50 metros (55 yardas) dentro de la entrada del canal. Inspectores y rescatistas discuten las posibles maneras de guiarla hacia el mar abierto, mientras el tiburón da vueltas en el pequeño tramo de agua. Lee Gwang-seok, funcionario del Ministerio de Océanos y Pesca, indicó que es poco probable que Bukangi logre superar más barreras y avanzar dentro del canal, debido a la densidad de las redes y al estrecho espacio de la vía de agua.

Las autoridades han señalado que no hay indicios de que el tiburón se haya alimentado regularmente durante su mes de estancia en el canal, lo que podría afectar su salud, especialmente con la caída de la temperatura del agua. En este momento, no se ha informado sobre un nuevo intento de rescate.

El tiburón, que lleva el nombre del Puerto Norte de Busan —donde fue visto por primera vez a mediados de septiembre—, se ha convertido en una atracción turística, atrayendo a más de 1,7 millones de visitantes al canal, quienes se alinearon para observar el operativo de rescate del miércoles.

Los científicos marinos no han encontrado una explicación clara sobre por qué Bukangi entró en el canal o por qué decidió quedarse. Según Kim Hyun-woo, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Pesqueras de Corea del Sur, el comportamiento del tiburón podría estar relacionado con el bullicio del puerto, ya que el canal podría parecerle un espacio seguro.

El Puerto Norte es un importante centro de tráfico de contenedores y cruceros, lo que podría generar un ambiente intimidante para el tiburón. Además, el ruido y las luces de las embarcaciones cercanas podrían estar interfiriendo con sus sentidos. Aunque las autoridades enfatizan la urgencia de liberar a Bukangi, Kim sugiere que la paciencia es esencial, permitiendo que el tiburón se adapte a las aguas más allá del canal antes de aventurarse más lejos.

"El tiburón ha estado en el canal por un tiempo prolongado, así que no espero que se dirija directamente hacia el mar abierto. Lo mejor sería darle alrededor de una semana para que se vaya por su cuenta", afirmó Kim.

Este intento de rescate es el tercero, luego de fracasos en el 29 de septiembre y el 2 de octubre, donde se utilizaron embarcaciones que rociaban chorros de agua y redes que bloqueaban la vía de agua. Bukangi ha evitado estas embarcaciones y ha nadado sobre las redes. Los tiburones areneros pueden alcanzar longitudes de hasta 4,2 metros (13,7 pies) y habitan en aguas tropicales y templadas de todo el mundo, viajando largas distancias para encontrar aguas con temperaturas de entre 18 y 26 grados Celsius (64-79 grados Fahrenheit) para alimentarse de peces y calamares, según el instituto de Kim.

La especie se reproduce lentamente, lo que la hace vulnerable a disminuciones de población y está catalogada como en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales. La temperatura del agua en Busan era de 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit) la mañana del jueves, según datos oficiales.