TechCrunch Founder Summit 2026: Todo lo que necesitas saber sobre el evento en Boston

El TechCrunch Founder Summit 2026 se celebrará el 4 de noviembre en el SoWa Power Station de Boston. Este evento de un día completo reunirá a fundadores de diversas etapas para conectarse con destacados capitalistas de riesgo (VCs) y emprendedores experimentados, con el objetivo de obtener conocimientos prácticos sobre cómo construir y escalar sus empresas.

Este año, el evento se centrará en proporcionar a los fundadores las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de la creación de una empresa. Los asistentes podrán participar en sesiones sobre contratación, ajuste del producto al mercado, búsqueda de inversores y mejora de habilidades de liderazgo, entre otros temas.

Las entradas para el evento están disponibles con un descuento de $100 para inversores y fundadores. Los estudiantes también tienen acceso a tarifas especiales. Además, si un fundador compra una segunda entrada para un cofundador o compañero, obtendrá un 50% de descuento en esa segunda entrada.

El evento incluirá una competencia de pitches llamada "So You Think You Can Pitch?", donde tres startups en etapa temprana intentarán impresionar a un panel de jueces en cuatro minutos cada una. Esta competencia es una oportunidad invaluable para aprender y mejorar las habilidades de presentación.

El TechCrunch Founder Summit no solo se limitará a paneles; también habrá sesiones de trabajo más íntimas y oportunidades de networking a través de la aplicación Braindate, que facilitará la conexión entre inversores y fundadores.

Para aquellos interesados en asistir, se recomienda registrarse lo antes posible, ya que los precios aumentarán después del 16 de octubre. La información completa sobre el evento, incluyendo detalles sobre los oradores y la agenda, está disponible en el sitio web de TechCrunch.