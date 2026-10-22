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El oficialismo logró aprobar la restitución de la Ley de Tierras y giró el proyecto al Senado

La iniciativa restituye la Ley de Tierras del kirchnerismo, después de que el Gobierno haya intentado derogarla por decreto y a través de una norma en el Senado.

22/10/2026 | 02:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Diputados aprobó la restitución de la Ley de Tierras y giró el proyecto al Senado. (NA)

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La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto del Gobierno sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye en su articulado la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

El capítulo que establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, y la aplicación de la ley de Tierras obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y seis abstenciones.

La restitución de la ley de tierras fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

Solo votaron en contra los diputados tucumanos Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes, mientras que se abstuvieron los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla, de la Coalición Cívica Mónica Frade y de Coherencia Marcela Pagano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cambio, la aprobación del proyecto en general fue ajustadísima: 124 contra 119 y seis abstenciones —cinco cordobeses y Álvaro González, del PRO.

Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, se hubiera rechazado la ley, con lo cual fue clave para el oficialismo la decisión de los cordobeses y del legislador larretista.

La iniciativa será girada al Senado, que podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.

Este proyecto llega con media sanción a la Cámara baja después del desguace aplicado por la oposición peronista en el Senado, que le volteó el capítulo vinculado a la Ley de Manejo del Fuego, pero también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, toda vez que el artículo 154 del DNU 70/23 se encontraba derogado.

Paradójicamente, ahora el Gobierno busca restituir la Ley de Tierras en el tratamiento en Diputados, después de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

De esta manera, se reafirmarán los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

La versión menguada de la Ley de Propiedad Privada que quedó en pie después de la extirpación en el Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, restringiendo las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y también una reforma de la ley de Desalojo para permitir acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

Lectura rápida

¿Qué proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados?
El proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo.

¿Quiénes respaldaron la restitución de la ley de tierras?
La restitución fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

¿Cuántos votos obtuvo la derogación del artículo 154 del DNU 70/23?
Obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y seis abstenciones.

¿Qué sucedió con las abstenciones durante la votación?
Las abstenciones fueron clave para que no se rechazara la ley, ya que si se hubieran sumado a los votos negativos, se hubiera rechazado.

¿Qué cambios se introdujeron en la Ley de Propiedad Privada?
Se modificaron capítulos que restringen las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles y se reformó la ley de Desalojo para acortar tiempos judiciales.

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