Javier Milei apareció con una venda en el cuello en España: qué explicaron en el Gobierno

Javier Milei sorprendió este miércoles durante su visita a Madrid al aparecer con un largo vendaje beige en el cuello. La imagen del Presidente argentino durante una actividad del Foro Nueva Economía generó interrogantes sobre el origen de la lesión, pero fuentes de la comitiva presidencial atribuyeron la marca a un corte que se habría hecho al afeitarse.

Según indicaron desde el entorno del mandatario, el apósito fue colocado para cubrir la herida y no estaría relacionado con un problema de salud de mayor gravedad. “Es algo que va a cicatrizarse rápido”, señaló una fuente consultada por la prensa.

Hasta el momento, Presidencia no difundió un comunicado oficial sobre el estado de salud del jefe de Estado.

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La venda de Milei durante su visita a Madrid

El vendaje quedó a la vista cuando Milei recorrió los pasillos del Real Casino de Madrid, donde participó de una exposición en el marco del Foro Nueva Economía.

Durante la actividad, el Presidente volvió a lanzar críticas contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y protagonizó un cruce con una periodista de la cadena Cadena SER, a quien cuestionó por una pregunta.

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“Milei”: Por comentarios sobre que apareció en Madrid con una curita en el cuello https://t.co/2QDtXlybP5 — Es tendencia en ?? (@EsTendenciaEnX) October 21, 2026

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Las imágenes del mandatario con el cuello cubierto por el apósito se difundieron rápidamente en redes sociales, donde surgieron distintas versiones sobre el origen de la lesión.

Ante las especulaciones, integrantes de la delegación argentina sostuvieron que se trataba de un corte superficial producido durante el afeitado. Una de las fuentes consultadas coincidió con esa explicación, aunque aclaró que no le había preguntado directamente al Presidente por considerar que se trataba de un asunto menor.

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Quién acompaña al Presidente en sus viajes

Como ocurre habitualmente durante sus giras al exterior, Milei viaja acompañado por un integrante de la Unidad Médica Presidencial (UMP), dependiente de la Secretaría General, que puede asistirlo ante eventuales complicaciones de salud.

En general, el equipo está encabezado por el director de la unidad, Cristian Martelletti.

Pese a la difusión de las imágenes y las consultas sobre el vendaje, el Gobierno no brindó hasta ahora información oficial adicional sobre la lesión del mandatario.