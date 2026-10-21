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Milei insultó a una periodista española: "Corta intelectualmente y miserable política"

El Presidente insultó a Julia Molina, de la Cadena SER, tras ser consultado sobre por qué el PP y VOX evitaron mostrarse con él. También atacó al mandatario español Pedro Sánchez.

21/10/2026 | 14:48Redacción Cadena 3

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Milei insultó a una periodista de Cadena SER.

FOTO: Milei insultó a una periodista de Cadena SER.

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En el marco de su visita a España, el presidente Javier Milei protagonizó un nuevo episodio de tensión con la prensa al calificar de "corta intelectualmente y miserable política" a la periodista Julia Molina, del medio madrileño Cadena SER.

Además, durante una disertación en el Nueva Economía Forum 2026, el mandatario argentino tildó de "imputable dictador" al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez.

El exabrupto contra la cronista ocurrió luego de que Molina le preguntara si consideraba que los líderes de la derecha española, el Partido Popular y VOX —incluido Santiago Abascal—, habían evitado fotografiarse o reunirse con él para no verse impactados negativamente en sus respectivas campañas electorales. Ante la consulta, Milei respondió de forma tajante y atacó de manera directa a la profesional.

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Tras el altercado, Molina habló con la prensa argentina y expresó su sorpresa por la reacción del jefe de Estado. 

La periodista detalló que en España "no están acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente" y sostuvo que su inquietud buscaba reflejar una especulación compartida por analistas políticos, dada la habitual cercanía entre Milei y el espacio de Abascal en viajes anteriores.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante la visita de Javier Milei a España?
El presidente Javier Milei tuvo un altercado con la periodista Julia Molina, calificándola de "corta intelectualmente y miserable política".

¿Quiénes fueron mencionados en el incidente?
La periodista Julia Molina y el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, fueron los principales involucrados en el incidente.

¿Cuándo tuvo lugar el episodio?
El episodio ocurrió durante la visita de Milei a España y una disertación en el Nueva Economía Forum 2026.

¿Dónde se realizó la disertación de Milei?
La disertación de Milei se llevó a cabo en el Nueva Economía Forum 2026.

¿Por qué se generó la tensión entre Milei y Molina?
La tensión surgió tras una pregunta de Molina sobre la relación de Milei con los líderes de la derecha española y su impacto en las campañas electorales.

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