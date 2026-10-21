Milei insultó a una periodista española: "Corta intelectualmente y miserable política"

En el marco de su visita a España, el presidente Javier Milei protagonizó un nuevo episodio de tensión con la prensa al calificar de "corta intelectualmente y miserable política" a la periodista Julia Molina, del medio madrileño Cadena SER.

Además, durante una disertación en el Nueva Economía Forum 2026, el mandatario argentino tildó de "imputable dictador" al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez.

El exabrupto contra la cronista ocurrió luego de que Molina le preguntara si consideraba que los líderes de la derecha española, el Partido Popular y VOX —incluido Santiago Abascal—, habían evitado fotografiarse o reunirse con él para no verse impactados negativamente en sus respectivas campañas electorales. Ante la consulta, Milei respondió de forma tajante y atacó de manera directa a la profesional.

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Milei llama «corta intelectualmente» a una periodista española. A la salida de un foro en el Real Casino de Madrid, Julia Molina, de la Cadena SER, le preguntó si su visita resulta incómoda para el PP y Vox. «Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás vale para tu caso», respondió. Suscríbete a nuestro boletín. Link en bio. — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) October 21, 2026

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Tras el altercado, Molina habló con la prensa argentina y expresó su sorpresa por la reacción del jefe de Estado.

La periodista detalló que en España "no están acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente" y sostuvo que su inquietud buscaba reflejar una especulación compartida por analistas políticos, dada la habitual cercanía entre Milei y el espacio de Abascal en viajes anteriores.

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