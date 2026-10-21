ESPN lideró el rating del martes con la final de la Sudamericana entre Boca y Vasco

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) -- El canal deportivo ESPN se destacó en la competencia de rating del martes, alcanzando picos de 15.5 puntos de rating durante el partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama, que definió el pase a la final de la Sudamericana.

Según las mediciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Maracaná superó al popular MasterChef Celebrity de Telefe, que ocupó el segundo lugar con picos de 8.8 puntos.

A solo una hora del inicio del partido, el canal deportivo mantenía unos sólidos 14.3 puntos de rating, liderando la franja horaria de toda la televisión. Este número se elevó cuando el equipo argentino se puso en ventaja por 2 a 1, alcanzando un registro máximo de 15.5.

Por otro lado, MasterChef Celebrity marcó 8.6 puntos de rating a las 23:10, liderando la televisión abierta y superando a su competencia directa, Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, que comenzó con 3.8 puntos.

El reality culinario logró escalar hasta los 8.8 puntos y mantuvo un piso que osciló entre los 8.7, mientras que el late night de El Trece alcanzó 4.2 y 4.4 puntos.

El resto de la audiencia se repartió entre América TV con Pasó en América, que obtuvo 0.9 puntos de rating y luego registró 1.1 y 1.0. En Canal 9, el programa Código Doman marcó 0.3 puntos y llegó a 0.4 hacia el final.