Así es el Circuito de las Américas, sede del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

FOTO: El Circuito de las Américas albergará la carrera del fin de semana (Foto: Fórmula1.com)

El Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas, es uno de los escenarios destacados del calendario de la Fórmula 1. La categoría corrió allí por primera vez en 2012, en el Gran Premio de Estados Unidos, ante más de 100.000 espectadores.

Aquella carrera quedó marcada por la victoria de Lewis Hamilton con McLaren, la última que consiguió con esa escudería antes de su llegada a Mercedes en 2013.

El trazado combina rectas rápidas, curvas técnicas y sectores que recuerdan a otros circuitos históricos. Las curvas 3 a 6 presentan similitudes con las rápidas enlazadas de Silverstone y las famosas “eses” de Suzuka.

Uno de sus puntos más distintivos es la pronunciada subida que conduce a la curva 1, una zona ancha que suele ofrecer oportunidades de adelantamiento y puede resultar decisiva en las primeras maniobras de la carrera, algo que, por el estilo de manejo de Franco Colapinto, eventualmente podría favorecerlo.

Las características del Circuito de las Américas

Longitud: 5,513 kilómetros.

Primer Gran Premio de Fórmula 1: 2012.

Número de vueltas: 56.

Distancia total de carrera: 308,405 kilómetros.

Con su combinación de velocidad, desniveles y sectores técnicos, el COTA representa un desafío para los pilotos y los equipos, que deben encontrar un equilibrio entre el rendimiento en las rectas y la precisión en las curvas.