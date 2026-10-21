Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 21 de octubre

El clima en Salta para este miércoles 21 de octubre se presenta con un **cielo despejado** y temperaturas que alcanzarán un rango entre **11°** y **28°**. Las condiciones son propicias para disfrutar de un día al aire libre, con una sensación térmica que se mantiene en torno a los **21°**.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de **21°**, con una **humedad** del **56%** y una **visibilidad** de **10,000 metros**. El viento sopla a **1 m/s** desde el norte, lo que contribuye a la sensación de frescura en la tarde. La presión atmosférica se sitúa en **1009 hPa**, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se prevé que la temperatura mínima sea de **11°** y la máxima alcance los **28°**. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable durante la jornada. No se esperan lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 22 de octubre, la temperatura mínima será de **17°** y la máxima de **33°**, con un cielo mayormente nublado. Para el viernes 23, se prevé una mínima de **18°** y una máxima de **29°**, con posibilidad de **lluvias ligeras**. El fin de semana, las temperaturas oscilarán entre **10°** y **21°**, con un clima más fresco y también con probabilidades de lluvia.

Por lo tanto, se recomienda a los salteños aprovechar el buen clima de este miércoles, ya que los próximos días traerán un cambio en las condiciones meteorológicas, con temperaturas más frescas y la posibilidad de lluvias.