Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 59%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este, lo que ayuda a mantener el clima fresco.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 5 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El jueves 22 de octubre se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con probabilidad de lluvias moderadas. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo nublado. Para el sábado 24 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con cielo nublado. Finalmente, el domingo 25 de octubre, la mínima descenderá a 10° y la máxima alcanzará los 23°, con algunas nubes dispersas.