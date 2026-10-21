Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 21 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de broken clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 61%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy miércoles 21 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones climáticas indican cielos parcialmente nublados, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el jueves 22 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 22°, con probabilidad de light rain. El viernes 23 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 17°, con moderate rain. El sábado 24 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 14°, también con moderate rain. Para el domingo 25 de octubre, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con condiciones de moderate rain. Finalmente, el lunes 26 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielos cubiertos.